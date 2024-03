«Ha vinto la città perché adesso si può procedere speditamente sulle diverse progettualità che caratterizzano il programma». Riccardo Mastrangeli risponde così alla domanda sul significato di un bilancio approvato all'unanimità dei consiglieri della maggioranza (22). Poi aggiunge: «C'è un altro elemento che va considerato. In questi anni c'è stato il freno a mano tirato per via del Piano di risanamento del deficit. Adesso si aprono orizzonti diversi».

I programmi e la politica

Argomenta il Sindaco: «In questi ultimi due anni sono stati fissati dei punti importanti su alcuni progetti fondamentali in grado di proiettare Frosinone nel futuro. Ci sono gare di appalto già aggiudicate su temi come l'impianto di risalita e il Bus Rapid Transit. Ci sono idee chiarissime sulla riqualificazione del Nestor. Senza dimenticare gli interventi a piazzale Kambo, a Largo Turriziani, ai Piloni di via De Gasperi. L'uscita dal Piano di risanamento del deficit darà la possibilità al Comune di accendere mutui. Inoltre ci sarà il potenziamento degli uffici con le nuove assunzioni. Penso che fra due anni l'ente possa tornare alla normalità».

Insistiamo: ma i 22 voti sul bilancio sono frutto del timore di perdere peso politico in vista della verifica o invece è stata ritrovata l'unità? Risponde Mastrangeli: «Sinceramente ho visto una volontà diffusa di andare avanti con il programma e di dare un contributo. Resto convinto che ognuno debba interpretare al massimo il proprio ruolo. Il sindaco deve fare il sindaco (e quindi mettere in campo una propria visione di città), la giunta deve fare la giunta. E i consiglieri comunali sono fondamentali nell'ambito dell'azione amministrativa».

Accogliere tutti gli emendamenti della maggioranza è stata una mossa politica per favorire l'approvazione del bilancio? Rileva Mastrangeli: «Gli undici emendamenti della maggioranza erano giusti e tutti riconducibili alla visione programmatica e strategica della nostra Amministrazione». E quelli delle opposizioni? Afferma il primo cittadino: «Guardi, il ragionamento è questo. Personalmente li avrei accolti perché riguardavano argomenti specifici che non andavano a confliggere o a "correggere" la nostra azione. Insomma, non modificavano le strategie della giunta che presiedo. Detto questo, però, non posso dimenticare che sono stato eletto sindaco anche perché ho partecipato alle primarie. Prima delle elezioni vere e proprie.

Dunque mi rendo conto che ci sono le posizioni dei partiti che vanno tenute in considerazione. Ciò non toglie però che possa esserci una condivisione delle azioni strategiche per la città anche con le minoranze». Aggiunge Mastrangeli: «Vanno fatti i complimenti all'assessore alle finanze Adriano Piacentini: sul bilancio è stato ancora una volta eccellente. E si è rivelato brillante sia nel coordinamento degli uffici che nell'esposizione del documento contabile in aula. Un grazie naturalmente a tutti gli assessori, ai consiglieri e agli uffici». Adesso c'è la verifica politica. Come intende procedere il primo cittadino? Dichiara Mastrangeli: «La prossima settimana inizieremo una serie di ragionamenti. Poi vedrò i singoli gruppi. L'importante è che non ci siano pregiudiziali e francamente non mi sembra».

La situazione

Anselmo Pizzutelli dice: «Naturalmente sono soddisfatto della circostanza che tutti i nove emendamenti che abbiamo presentato sono stati accolti dalla giunta, fatti propri dall'assessore al bilancio e votati da tutta la maggioranza. Adesso naturalmente mi aspetto che in tempi rapidi comincino i lavori sui quali abbiamo parametrato gli emendamenti. Perché poi alla fine è questo che si aspettano i cittadini». Una verifica politica che non sarà semplice. Ad aprire la crisi sono state le dimissioni di Alessandra Sardellitti. Appare ormai chiaro che non si procederà con l'azzeramento dell'intero esecutivo. Quindi si potrà intervenire su singole "caselle".

Probabilmente due. Le posizioni sono note. Pasquale Cirillo ha aderito a Forza Italia, mantenendo però un patto federativo con Frosinone Capoluogo. E ha chiesto un cambio dell'assessore di riferimento della lista civica. Le risposte da Mastrangeli non sono arrivate. E all'interno della maggioranza sembra esserci una linea di pensiero secondo la quale Cirillo dovrebbe entrare direttamente in giunta. Mentre lui ha ribadito in ogni occasione di voler indicare un esterno. Per Mauro Vicano l'intesa raggiunta con Mastrangeli al ballottaggio va rispettata. Ergo, l'assessorato guidato per venti mesi dalla Sardellitti dovrebbe restare in quota al suo gruppo. Vicano potrebbe proporsi in prima persona per il ruolo di assessore.

Quindi il gruppo di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone: il terreno di confronto sarà principalmente programmatico-amministrativo, ma inevitabilmente si arriverà ad affrontare altresì il tema della rappresentanza in giunta. Quindi ci sono le variabili. A cominciare dalla rivendicazione di un assessorato da parte di Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia). Poi bisognerà vedere se le composizioni dei gruppi della Lista Ottaviani e della Lista Mastrangeli resteranno gli stessi. Da capire le modalità e i tempi della verifica politica. Il voto sul bilancio (22 sì) ha rappresentato un'eccezione assoluta nel panorama degli ultimi mesi della maggioranza. Perché nelle altre sedute si era arrivati a quota 17, 16, 15, 14. Scendendo fino a 12. La seconda convocazione e l'obiettiva debolezza politica delle opposizioni sicuramente danno al centrodestra uno spazio di manovra non indifferente. Però il 2024 sarà un anno intenso per la maggioranza sul piano amministrativo. Servirebbero numeri da...bilancio.