La prova di forza della maggioranza è stata numerica. Non politica. Il bilancio del Comune di Frosinone è stato approvato con 22 voti su 22, come lo scorso anno. Ma è necessario leggere ed interpretare sia i fattori che hanno determinato la situazione sia i possibili scenari. Intanto è evidente che nessuno vuole andare a casa: mozioni di sfiducia o dimissioni di massa in questo momento non si vedono all'orizzonte neppure nell'Iperuranio di Platone. Il motivo? Quanti verrebbero rieletti? Il treno del giugno 2022 non ripasserebbe per tutti. In secondo luogo le opposizioni sono in una difficoltà mai vista prima: per l'esiguità dei numeri (11 su 33), per le divisioni palesi, per la mancanza di leadership.

All'interno del centrodestra le spaccature e le fibrillazioni restano e sono destinate ad andare avanti perfino dopo una verifica verso la quale il sindaco Riccardo Mastrangeli sembra davvero volersi... affrettare con calma. L'elemento decisivo per l'esito della votazione è stato quello di aver "fatti propri" gli undici emendamenti della maggioranza. Perché se si fosse proceduto votando un emendamento alla volta, sarebbero venuti fuori numeri ballerini. Per inviare dei segnali ad Anselmo Pizzutelli piuttosto che a Pasquale Cirillo. E a quel punto il bilancio avrebbe avuto 22 voti, mentre le singole proposte avrebbero "ballato" tra quota 14 e 19. Andando ad affossare sul nascere la verifica. Poi ancora una volta è scattato l'asse vero del centrodestra. A tre: Riccardo Mastrangeli, Adriano Piacentini, Massimiliano Tagliaferri. L'assessore al bilancio ha saputo trovare la chiave contabile e amministrativa per tenere "dentro" al bilancio tutte le proposte dei gruppi. Il presidente dell'aula ha improntato la conduzione dei lavori alla massima serenità possibile. Togliendo i paletti. E gli alibi.

Le risposte di Mastrangeli a partiti e liste

Fosse stato per lui avrebbe accolto anche i tre emendamenti delle opposizioni. Ma Riccardo Mastrangeli ha voluto mandare dei segnali forti e chiari ai partiti e alle liste del centrodestra. In particolare a Forza Italia (e quindi al coordinatore regionale Claudio Fazzone). Ma anche al gruppo di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone. Questo per quanto riguarda gli emendamenti. Sul piano politico il primo cittadino ha voluto altresì rassicurare i livelli regionali di Fratelli d'Italia, della Lega e degli "azzurri". A giugno ci sono le europee e a guidare la Regione c'è il presidente Francesco Rocca, espressione del centrodestra. La crisi politica in un Comune capoluogo non sarebbe stato un bel segnale.

I diversi fronti che restano aperti. E i segnali dall'aula

Il punto fermo è che per i prossimi dodici mesi (fino al bilancio 2025) Mastrangeli non correrà il rischio della chiusura anticipata della consiliatura. A meno di clamorosi ma improbabili colpi di scena. Però proprio dalla seduta di venerdì sono arrivati segnali che non vanno sottovalutati. Mentre venivano illustrati gli emendamenti del gruppo di Anselmo Pizzutelli, alcuni consiglieri erano fuori dall'aula: Francesco Pallone (Lista Mastrangeli), Teresa Petricca (Lista Ottaviani), Giovambattista Martino (Lista Ottaviani). Solo un caso? Forse no. Anche perché i tre hanno sostenuto con convinzione l'azione dell'ex assessore Alessandra Sardellitti. La domanda è: potrebbero dare vita ad un loro gruppo e rivendicare una rappresentanza in giunta? Parafrasando Battisti, lo scoprireremo solo vivendo. Allo stesso modo sapremo presto se Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) formeranno un loro gruppo e avranno un assessore di riferimento. Inoltre l'intervento di Teresa Petricca sull'ipotesi di un impianto di cremazione al cimitero ha fatto capire quanto il tema sia divisivo all'interno della maggioranza. Senza se e senza ma. C'è poi la situazione di Mauro Vicano, che si aspetta il rispetto dell'intesa raggiunta con Mastrangeli al ballottaggio di due anni fa. E se non dovesse succedere? Da non dimenticare la vicenda che riguarda Pasquale Cirillo, il quale attende risposte da settimane sulla sua richiesta di avvicendamento in giunta per la rappresentanza di Frosinone Capoluogo. Il braccio di ferro sta andando avanti da mesi. C'è quindi la questione degli assetti dei gruppi. La più importante di tutte. In Fratelli d'Italia Sergio Crescenzi non fa mistero di voler fare l'assessore. Già, ma al posto di chi? Perché in FdI è stato recentemente nominato l'ex sindaco Paolo Fanelli, indicato proprio da Crescenzi. E c'è Simona Geralico, anche lei "esterna" (come Fanelli). Inoltre, nel caso si riaprisse la partita della rappresentanza nell'esecutivo, è assai probabile che anche Alessia Turriziani vorrebbe dire la sua. Attenzione alle dinamiche che stanno interessando due liste civiche fondamentali. Intanto quella di Mastrangeli: c'è una differenza enorme tra le posizioni di Anselmo Pizzutelli e Maria Antonietta Mirabella da una parte e Francesco Pallone dall'altra. Nella Lista Ottaviani Teresa Petricca e Giovambattista Martino hanno posizioni nette su diverse tematiche. Non soltanto sull'impianto di cremazione. Parliamo delle liste che si richiamano espressamente all'attuale sindaco e al suo predecessore, oggi deputato e coordinatore provinciale della Lega. Infine il gruppo del Carroccio: Dino Iannarilli e Giovanni Bortone hanno sviluppato entrambi la dichiarazione di voto a nome della Lega. Un particolare che non è sfuggito a nessuno. Siamo sicuri che i leader del centrodestra vorranno andare fino fondo con la verifica politica?