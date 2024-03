Il bilancio di previsione è stato approvato con 22 voti favorevoli (la maggioranza al completo), 5 contrari e 1 astenuto (Andrea Turriziani della Lista Marini). Quindi il centrodestra ha voluto rispondere all'unanimità, in vista della prossima verifica politica. Tutti i gruppi si presenteranno al tavolo delle trattative avendo dato il via libera al documento contabile. In modo da non perdere alcun tipo di peso politico. Da sottolineare l'astensione di Andrea Turriziani, che in questo modo mantiene una porta aperta nel caso di un futuro eventuale ingresso nella maggioranza.