L'ora della verità scocca alle 12.15 di oggi, quando il consiglio comunale si riunirà in seconda convocazione. I temi all'ordine del giorno sono cinque. Il primo è quello relativo alla surroga del consigliere Alessia Savo (Fratelli d'Italia), che ha deciso di concentrarsi completamente sul ruolo regionale (consigliere e presidente della commissione sanità). In aula entrerà Marco Ferrara. Poi c'è l'approvazione del programma triennale (2024-2026) e di quello annuale delle opere pubbliche.

Quindi l'approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026. Si proseguirà con la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie. Infine l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Ieri c'è stata la prima "chiama" e il numero legale non è stato raggiunto. All'appello hanno risposto in tre. Quindi, ancora una volta si andrà in seconda convocazione.

Gli emendamenti

Ne sono stati presentati 14 e tutti hanno avuto il parere favorevole da parte dell'organo di revisione, ma anche il parere tecnico e contabile positivo da parte del dirigente del settore del Comune. Dunque sono accoglibili. Adesso si tratta di capire quanti saranno approvati o "fatti propri" dall'Amministrazione, finendo quindi con l'essere parte integrante del bilancio.

Dei 14 emendamenti, 11 sono stati presentati dalla maggioranza. E ben 9 recano in calce la firma di Anselmo Pizzutelli. Poi ci sono i 2 di Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia. Mentre 3 sono ascrivibili alle opposizioni. I segnali politici saranno forti, chiari ed evidenti. In caso di accoglimento il voto favorevole al bilancio è scontato. Mentre se dovessero essere respinti, allora la situazione sarebbe destinata a capovolgersi. La verifica politica invece sarà effettuata soltanto dopo. Quindi dopo le festività pasquali. Il sindaco Riccardo Mastrangeli vuole prima vedere la votazione sul documento contabile. La maggioranza uscita dalle urne ventuno mesi fa contava 22 consiglieri (il numero di sì al bilancio lo scorso anno). Si tratta di capire l'attuale situazione. I fronti aperti sono diversi.

Il gruppo di Pizzutelli

Da ottobre Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) fanno gruppo. Dicevamo dei 9 emendamenti presentati: evidenziano il terreno sul quale Anselmo Pizzutelli intende parametrare la verifica, che è quello amministrativo. Parliamo, per esempio, dei lavori di manutenzione dei marciapiedi di via Michelangelo (140.000 euro), dei lavori di manutenzione dei marciapiedi di viale America Latina (35.000 euro), ma pure della realizzazione della rotatoria in zona Selva Piana (27.000 euro). E molto altro.

Poi naturalmente in sede di verifica politica si parlerà del tracciato del Brt, del futuro assetto di piazzale Kambo, delle misure del futuro piano urbano della mobilità sostenibile. Il tema della rappresentanza in giunta è sicuramente importante. Ma non decisivo. Anche e soprattutto perché la sensazione è che Anselmo Pizzutelli intenda lasciarsi un ampio spazio di manovra. Sul piano amministrativo sicuramente. Su quello politico è altamente probabile. Intanto però il primo banco di prova sarà rappresentato dall'accoglimento (o meno) degli emendamenti e dal voto sul bilancio.

La posizione di Cirillo

Pasquale Cirillo ha aderito a Forza Italia, ma in aula c'è un patto federativo tra gli "azzurri" e Frosinone Capoluogo, la civica nella quale Cirillo è stato eletto. È una partita complessa che si gioca su più livelli. Intanto pure in questo caso l'esito degli emendamenti sarà assai significativo. In secondo luogo diverse settimane fa Pasquale Cirillo ha chiesto un avvicendamento dell'assessore della lista. Ma da Mastrangeli non sono arrivate risposte. Soltanto nel corso della verifica politica la situazione si chiarirà definitivamente. Anche perché tra le opzioni possibili c'è pure quella di chiedere a Cirillo di entrare direttamente in giunta. Ipotesi alla quale il diretto interessato ha più volte risposto no. Specificando di voler indicare un esterno di sua fiducia. Il punto cruciale sembra essere questo.

La situazione di Vicano

Di fatto la crisi è stata aperta dalle dimissioni da assessore di Alessandra Sardellitti, che rappresentava il gruppo di Mauro Vicano. Quest'ultimo nel 2022 si è candidato a sindaco per conto proprio, raggiungendo poi un'intesa con Mastrangeli al ballottaggio. L'ex manager della Asl si aspetta che quell'accordo resti valido ed è pronto ad entrare in giunta direttamente. In caso contrario è assai probabile che uscirebbe dalla maggioranza.

Fratelli d'Italia

Nei giorni scorsi Sergio Crescenzi ha detto chiaramente di voler fare l'assessore. Poco tempo fa, dopo le dimissioni di Fabio Tagliaferri (nominato al vertice di Ales spa), in giunta è entrato l'ex sindaco Paolo Fanelli. Indicato soprattutto da Crescenzi. Si tratta di capire se all'interno di Fratelli d'Italia può riaprirsi la partita degli assessorati. Al momento gli assessori sono entrambi "esterni": Simona Geralico e Paolo Fanelli. Inoltre c'è da considerare che se davvero dovessero riaprirsi i giochi, pure la consigliera Alessia Turriziani sarebbe pronta a rivendicare un assessorato. Insomma, una situazione complessa. Ma interna a Fratelli d'Italia.

Le opposizioni

Le indiscrezioni che filtrano confermano l'ipotesi che Andrea Turriziani (Lista Marini) possa votare il bilancio. Ma bisognerà aspettare perché sono in corso importanti valutazioni. Il documento contabile è l'atto che più di ogni altro ha una forte caratterizzazione politica. Una scelta del genere rappresenterebbe una novità impossibile da ignorare. Un'apertura vera e propria. D'altronde nei mesi scorsi ci sono stati moltissimi segnali. A quel punto non si potrebbe escludere nemmeno una rappresentanza in giunta della civica (il nome in pole è quello del coordinatore Francesco Trina). O magari una delega al consigliere Andrea Turriziani.

Poi c'è la questione degli emendamenti, alcuni dei quali sono stati presentati da esponenti delle opposizioni. Se accolti, magari potrebbero determinare delle astensioni piuttosto che dei no. Oppure delle uscite dall'aula. Ecco perché la votazione finale sul bilancio sarà indicativa sotto ogni punto di vista. Perché non si può escludere che in prospettiva, specialmente se la coalizione di centrodestra dovesse perdere "pezzi", Riccardo Mastrangeli possa pensare ad una sorta di governo del sindaco. In questo momento non ci sono segnali del genere, però le dinamiche potrebbero evolversi rapidamente. In ogni caso l'approvazione del bilancio rappresenterà un punto di svolta.