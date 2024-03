Doppio sì agli emendamenti presentati. Parere favorevole da parte dell'organo di revisione, ma anche parere tecnico e contabile positivo da parte del dirigente del settore del Comune. E vediamoli nel dettaglio gli emendamenti: 21.000 euro per il Sistema integrato di sicurezza urbana, 40.000 euro per Interventi per politiche giovanili, sport e tempo libero, 5.000 euro per Interventi culturali quartiere Cavoni, 5.000 euro per Interventi culturali quartiere Selva Piana, 10.000 euro per Interventi culturali quartiere Scalo, 25.000 euro per Maggiori spese per installazioni artistiche Area Scalo, 35.000 euro per Lavori manutenzione marciapiedi viale America Latina, 140.000 euro per Lavori manutenzione marciapiedi via Michelangelo, 45.000 euro per Interventi in favore dell'infanzia, 7.000 euro per Lavori manutenzione rotatoria via G.Iacobucci, 27.000 euro per realizzazione rotatoria zona Selva Piana, 20.000 euro per Sostegno per il diritto allo studio, 10.000 euro Interventi per partecipazione attiva dei giovani, 55.000 euro per Sistema integrato di sicurezza urbana.

Cirillo e Scaccia

In una nota congiunta Maurizio Scaccia (capogruppo di Forza Italia) e Pasquale Cirillo (capogruppo di Frosinone Capoluogo, che nelle scorse settimane ha aderito a Forza Italia) rilevano: «Abbiamo appena appreso della regolarità tecnica e contabile degli emendamenti presentati. Ci aspettiamo che adesso vengano votati dalla maggioranza o fatti propri dall'assessore Piacentini e diventino così parte del bilancio di previsione. Con questi emendamenti si potrà finalmente iniziare ad investire su un sistema integrato di sicurezza urbana e su sport e giovani mediante centri di aggregazione giovanile che prevengono situazioni di disagio sociale. Ribadiamo che non chiediamo poltrone. Non ci interessano le nomine. Lavoriamo solo ed esclusivamente nell'interesse della città». Quindi aggiungono: «Inoltre, auspichiamo una giunta in cui vengano premiate le forze politiche e le liste civiche che hanno sostenuto il Sindaco dalla prima ora e non contempli quelli che all'inizio hanno bocciato la linea del centrodestra e si sono candidati contro di noi e poi, per svariate ragioni, vogliono salire in corsa sul carro del vincitore». Il messaggio politico è forte e chiaro. Intanto perché suona come un no all'apertura alle forze dell'opposizione di centrosinistra. In secondo luogo, però, c'è l'aspetto riguardante Mauro Vicano. Il quale nel 2022 si è candidato a sindaco per conto proprio, salvo raggiungere un'intesa con Riccardo Mastrangeli al ballottaggio. Con il via libera pure di Nicola Ottaviani. In virtù di quel patto in giunta è stata indicata come assessore Alessandra Sardellitti, che si è dimessa nei giorni scorsi. Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia nella sostanza fanno esplicito riferimento al perimetro del centrodestra del primo turno.

La verifica politica

Il punto di partenza sarà rappresentato dalla votazione sul bilancio. Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha ribadito in ogni occasione che chi non approverà il bilancio sarà automaticamente fuori dalla maggioranza. Le trattative politiche non sono ancora ufficialmente iniziate, ma i segnali di fumo si stanno moltiplicando. Le opzioni sul tavolo sono diverse, ma bisognerà capire quali sono le prospettive. Se cioè si ragionerà sull'azzeramento totale delle deleghe (ipotesi improbabile) o se invece si effettueranno soltanto poche mosse. Pasquale Cirillo ha chiesto un avvicendamento nella rappresentanza in giunta di Frosinone Capoluogo. Non ha ricevuto risposte dal sindaco Mastrangeli. Pasquale Cirillo ha più volte ribadito che non è sua intenzione entrare direttamente in giunta. Ma che intende indicare un esterno di sua fiducia. Si tratta di un punto fondamentale nelle dinamiche della coalizione di centrodestra. C'è quindi il gruppo di Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Ad ottobre la frattura con Riccardo Mastrangeli. Anselmo Pizzutelli chiederà delle risposte sul piano amministrativo su tematiche come il tracciato del Brt, le piste ciclabili, il futuro assetto di piazzale Kambo. Per quanto concerne una eventuale rappresentanza in giunta, si tratta di uno scenario che sarà approfondito soltanto dopo una eventuale intesa sugli argomenti programmatici.

Mauro Vicano ha detto subito di non prendere neppure in considerazione l'idea che l'accordo raggiunto al ballottaggio con Mastrangeli non venga tenuto in considerazione. Significa che si aspetta che l'assessorato che in questi anni è stato guidato da Alessandra Sardellitti venga confermato in quota al suo gruppo. Vicano potrebbe proporsi direttamente. Poi ci sono altre situazioni che andranno verificate. Per esempio quella di Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia), che chiede di essere tenuto in considerazione come assessore. Certamente una questione interna al gruppo consiliare del partito di Giorgia Meloni. Destinato però ad incidere nel contesto di una verifica politica con tante variabili. Siccome a giugno (8 e 9) si voterà per le europee, non si possono escludere delle manovre politiche in grado di scomporre (e ricomporre) i gruppi consiliari. Nella maggioranza di centrodestra il peso e le scelte delle liste civiche hanno costantemente fatto la differenza perfino negli equilibri e nei rapporti di forza tra i partiti. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia hanno già alzato le antenne in previsione di una verifica politica che partirà dalla votazione sul bilancio ma che è destinata ad andare oltre. Come conferma l'attenzione massima dei livelli regionali del centrodestra.