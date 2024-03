Si è svolto domenica pomeriggio da "Sinestesia", il primo appuntamento di "Il Dovere dell'alternativa", una serie di iniziative lanciate dalla Federazione del Pd di Frosinone e dalla consigliera regionale Sara Battisti.

Moltissimi i cittadini in sala. Sono intervenuti, oltre al segretario Fantini e alla consigliera Battisti, l'onorevole Matteo Orfini; il presidente del Pd Lazio, Francesco De Angelis e il segretario regionale Daniele Leodori. «Non possiamo arrenderci - ha detto Fantini - all'idea che la Regione e il Paese siano governati da una delle Destre peggiori di sempre. Continueremo a portare il nostro messaggio tra le persone, con la forza delle nostre idee e la voglia di cambiare rotta. Iniziamo da Ceccano, realtà della nostra provincia che maggiormente rispecchia i pessimi governi di destra, per mandare a casa l'Amministrazione e dare il via a un progetto più ampio. Grazie a Sara Battisti, Matteo Orfini, Daniele Leodori, Francesco De Angelis per avere portato il loro contributo a questa importante discussione e al Pd di Ceccano per avere ospitato questa prima iniziativa».

Sara Battisti ha aggiunto: «L'alternativa alle Destre di governo si costruisce riallacciando i nodi del dialogo con tutte le forze alternative e con i tanti mondi che hanno già scoperto il bluff di Meloni al governo nazionale e di Rocca alla guida della Regione Lazio. A Ceccano, con la Federazione provinciale del Pd, con il circolo locale del partito e, soprattutto, con tanti cittadine e cittadini dell'associazionismo, della società civile, del volontariato per una bella iniziativa, molto partecipata, abbiamo dato il via a una serie di incontri. Abbiamo parlato di scuola, lavoro, sanità, ambiente, iniziando un confronto vero. Raccogliamo idee, istanze e lavoriamo alle proposte. Costruire l'alternativa è assolutamente necessario».