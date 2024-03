Quattro giorni al voto sul bilancio. Dopo inizierà una verifica politica determinante per capire quali potranno essere le future dinamiche del centrodestra a Frosinone. Sia nel breve che nel medio periodo. Le dimissioni dell'assessore Alessandra Sardellitti hanno aperto una crisi politica complessa e complicata. Peraltro le trattative non sono ufficialmente iniziate, anche se inevitabilmente i contatti ci sono. La maggioranza di centrodestra sulla carta può contare su 17 voti in questo momento, ma nell'ultima seduta è scesa fino a quota 12. In seconda convocazione. Quindi un altro aspetto da tenere in considerazione: ci sono posizioni diverse nei partiti, nelle liste civiche e nei gruppi su come procedere. E a chi "aprire" in via prioritaria.

Il fattore emendamenti

Detto tutto questo, le votazioni sugli emendamenti presentati da esponenti di maggioranza non soltanto daranno delle indicazioni chiare ma potrebbero fare la differenza. In particolar modo quelli scritti da Anselmo Pizzutelli e da Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che il sindaco Riccardo Mastrangeli ha ribadito più volte che chi non vota il bilancio sarà automaticamente fuori dalla maggioranza. Ecco perché il sì o il no agli emendamenti sarà pesantissimo sul piano politico. E ancora prima l'ammissibilità o meno degli stessi.

Sardellitti e Vicano

Alessandra Sardellitti si è dimessa sabato 16 marzo. Ha gestito le deleghe all'innovazione tecnologica, smart city, politiche giovanili, ufficio Europa. In giunta fu nominata come espressione della coalizione di Mauro Vicano, candidato a sindaco per conto proprio. Poi al ballottaggio aveva raggiunto un accordo con Riccardo Mastrangeli, alla presenza di Nicola Ottaviani. Sarà probabilmente questo il primo nodo da sciogliere. Perché Mauro Vicano ha spiegato che non prende neppure in considerazione l'ipotesi che quell'assessorato non venga attribuito alla sua lista. Sarà un passaggio fondamentale in fase di avvio della verifica politica.

Il gruppo dei "dissidenti"

È quello formato da Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). La prima domanda è: un eventuale assessorato al gruppo di Anselmo Pizzutelli sarebbe alternativo all'ipotesi Vicano? Perché se così non fosse sarebbe complicato trovare altri spazi. Considerando che, salvo clamorose ma improbabili sorprese, non ci sarà l'azzeramento totale delle deleghe. Inoltre Anselmo Pizzutelli chiede risposte precise sul piano amministrativo.

Per esempio sul tracciato del Brt e sull'assetto futuro della viabilità di piazzale Kambo. Ma pure sull'impianto di cremazione. Ad ottobre la frattura si è consumata dopo mesi di divergenze sulle piste ciclabili e sulla viabilità dello Scalo. La crisi di rapporti precipitò in pochi giorni: Pizzutelli, Mirabella e Bortone non sottoscrissero un documento che nella sostanza era una mozione di fiducia a Mastrangeli. Ilsindaco pochi giorni dopo revocò le deleghe ad Anselmo Pizzutelli (Scalo) e Giovanni Bortone (rapporti con le Università). Da quel momento in poi i tre consiglieri non sono usciti dalla maggioranza, ma hanno mantenuto una posizione meno allineata. Decidendo di volta in volta il voto sulle singole delibere. Indubbiamente però sul piano amministrativo è questa la partita più difficile. Il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri da mesi tesse pazientemente la tela della ricucitura. Adesso però sarà determinante il faccia a faccia tra Riccardo Mastrangeli e Anselmo Pizzutelli.

La posizione di Cirillo

Pasquale Cirillo ha aderito al partito di Forza Italia. Ma in aula c'è un patto federativo tra gli "azzurri" e Frosinone Capoluogo. Cirillo ha chiesto un cambio dell'assessore di riferimento della civica. E vorrebbe indicare un esterno di sua fiducia. Da Riccardo Mastrangeli non sono arrivate risposte. Gli scenari possibili sono due e completamente agli antipodi. Accordo o rottura. Tertium non datur.

Il capitolo Fratelli d'Italia

Sergio Crescenzi, primo degli eletti di Fratelli d'Italia, è tornato a chiedere un suo ingresso diretto in giunta. Il suo nome era stato in ballo, unitamente a quello di Alessia Turriziani, dopo le dimissioni da assessore di Fabio Tagliaferri, nel frattempo nominato al vertice di Ales spa come presidente e amministratore delegato. Poi venne scelto l'ex sindaco Paolo Fanelli, nome indicato dallo stesso Sergio Crescenzi. Nei giorni scorsi ci sono state le dimissioni da consigliere di Alessia Savo, presidente della commissione sanità della Regione Lazio. In aula entra Marco Ferrara. Secondo Crescenzi dunque sono cambiate le condizioni. A suo giudizio a lasciare spazio dovrebbe essere Simona Geralico. All'interno del gruppo su questo tema non è intervenuto nessuno. Va detto che nel caso dovesse riaprirsi la partita della rappresentanza in giunta all'interno di Fratelli d'Italia, anche Alessia Turriziani potrebbe dire la sua. Una situazione per nulla semplice, che va ad aggiungersi alle altre questioni sul tavolo di Riccardo Mastrangeli relativamente alla verifica politica.

Le opposizioni

Complicato che le opposizioni possano votare sì al bilancio. L'unica sorpresa potrebbe arrivare dalla Lista Marini e quindi dal consigliere Andrea Turriziani. Ma per quanto concerne le minoranze la questione della verifica non si lega al voto sul documento contabile. Il discorso potrebbe aprirsi nell'eventualità di un'opzione relativa al "governo del sindaco". Che però non appare all'ordine del giorno. "Primum vivere, deinde philosophari": la frase, attribuita al filosofo inglese Thomas Hobbes, vuol dire: «Prima (si pensi a) vivere, poi (a) fare della filosofia». In questo momento nella maggioranza di centrodestra c'è un problema di sopravvivenza politica. Il resto viene dopo.