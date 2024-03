Con una determina dirigenziale il Comune di Frosinone, nei mesi scorsi, ha preso atto delle intervenute modifiche (definite a livello nazionale) delle indennità di sindaco, assessori e presidente del consiglio dei Comuni capoluogo. Come Frosinone. L'indennità lorda del primo cittadino è passata dai 6.286,40 euro del 2022 agli 8.011,36 del 2023, fino ai 9.660 del 2024. Per il vicesindaco da 3.754,52 euro del 2022 ai 4.406,25 del 2023, fino ai 5.313 del 2024. Sempre al lordo.

Mentre per gli assessori e il presidente dell'aula, dai 3.071,88 euro del 2022 ai 3.605,11 euro del 2023. Quindi 4.347 euro del 2024. Cifre comunque importanti, da stipendio ottimo. Se poi si fa il confronto con le indennità del recente passato, allora le differenze sono ancora più notevoli. Fino a qualche anno fa gli importi, al lordo, erano i seguenti: 4.529,56 euro per il sindaco, 2.038,31 euro per assessori e presidente del consiglio. Nelle stagioni di Nicola Ottaviani primo cittadino, il progetto Solidiamo prevedeva che il 50% delle indennità degli amministratori finissero nel fondo sociale per finanziare le borse di studio per gli alunni e i progetti per gli anziani.

Le cifre nette erano quindi 2.264,78 euro per il sindaco, 1.019,15 per gli assessori. Oggi Solidiamo ha percentuali molto diverse rispetto agli anni passati e sarebbe interessante sapere anche quanti aderiscono e versano. In ogni caso è palese che l'indennità mensile di un assessore è sicuramente significativa. Un elemento da tenere in considerazione per comprendere fino in fondo i motivi di una fortissima corsa ad un posto in giunta al Comune di Frosinone. Tutto legittimo, ci mancherebbe. Fra l'altro l'aumento delle indennità è avvenuto a livello nazionale. Il punto è che sono saltati regole e schemi. Dappertutto.

La profezia di Nicola Ottaviani e il grande caos

Nicola Ottaviani, ex sindaco di Frosinone, lo aveva previsto. Che l'aumento delle indennità avrebbe inevitabilmente reso ancora più appetibile il ruolo di assessore. E che si sarebbe scatenata la corsa. Detto questo, ci sono delle motivazioni politiche dietro al grande caos della maggioranza. I partiti del centrodestra non soltanto non dialogano fra loro, ma sono come i secoli del Manzoni, "l'un contro l'altro armato". Oggi c'è indubbiamente una competizione enorme tra Forza Italia e la Lega, che si snoda anche e soprattutto con riferimento alle europee e agli assetti della Regione Lazio. Per non parlare dell'assoluta mancanza di dialogo tra Fratelli d'Italia di Massimo Ruspandini e il Carroccio di Nicola Ottaviani. A questo bisogna aggiungere che la maggioranza non si confronta sul serio da tempo immemorabile. Né per quanto riguarda le delibere amministrative né per quel che concerne gli scenari politici. Poi ci si meraviglia se sulle misure per contrastare l'inquinamento, sul tracciato del Brt, sulle piste ciclabili, sull'impianto di cremazione non si trovano soluzioni condivise. Poi ci si meraviglia se non si è mai nelle condizioni di elaborare una strategia di maggioranza e che alle provinciali si va in ordine sparso. Finendo inesorabilmente con il lavorare per il re di Prussia. Da due consiliature il Comune capoluogo non ha propri esponenti nell'emiciclo dell'ente di piazza Gramsci. Alle radici della crisi politica del centrodestra a Frosinone c'è tutto questo. E anche di più. Poi c'è la dimensione programmatica, dove le differenze non sono di poco conto. Ma sarebbe necessario un "reset" su vasta scala. Invece la sensazione è che tutti cercheranno di restare su una linea di galleggiamento ondeggiante. A meno che non si verifichino strappi clamorosi nel caso alcuni emendamenti dovessero essere respinti.

I tre punti nodali sul tavolo di Mastrangeli

Da capire innanzitutto se nel centrodestra si vuole andare avanti con la maggioranza uscita dalle urne quasi due anni fa. Le situazioni da definire sono tre. La prima riguarda il gruppo di Anselmo Pizzutelli (nel quale ci sono anche Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone): in questo caso l'eventuale "punto di caduta" è necessariamente su base amministrativa. E riguarda soprattutto il tracciato del Brt, l'assetto di piazzale Kambo e le piste ciclabili. La frattura tra Mastrangeli e Pizzutelli è avvenuta su queste tematiche. Non sarà semplice ricucire. Poi c'è la posizione di Pasquale Cirillo come referente di Frosinone Capoluogo: nelle scorse settimane ha chiesto l'avvicendamento dell'assessore di riferimento della civica. Non ha ottenuto risposte da Mastrangeli. Si tratta di un tema di carattere politico. Infine c'è Mauro Vicano, che ha fatto capire chiaramente di aspettarsi che l'assessorato gestito fino ad una settimana fa dalla Sardellitti resti in quota al suo gruppo. Anzi, potrebbe essere proprio lui a proporsi come assessore. Non è un argomento di secondo piano, perché l'intesa al ballottaggio tra Mastrangeli e Vicano non è mai stata metabolizzata politicamente da alcuni gruppi ed esponenti della maggioranza. Quindi ci sono altre opzioni, che però possono scattare soltanto se il centrodestra dovesse andare sotto quota 17. Intanto l'apertura alle opposizioni. In particolare alla Lista Marini, rappresentata dal consigliere Andrea Turriziani. Un'ultima considerazione: cosa succede se all'interno di qualche gruppo dovessero registrarsi richieste di singoli che aspirano ad essere nominati assessore? In questo caso la questione riguarderebbe il partito o la lista civica. Intanto però è evidente che le maglie della maggioranza si sono allargate moltissimo. La verifica politica servirà a capire se c'è ancora un orizzonte di consiliatura. O se si cercherà di tirare a campare.