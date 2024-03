Marco Di Santo è il nuovo vicesindaco di San Giovanni Incarico. Lo ha annunciato il sindaco Paolo Fallone. Nell'ottica di alternanza delle deleghe, come da accordi stabiliti fin da inizio mandato, Massimo Piccirilli ha ceduto la carica di vicesindaco a Marco Di Santo.

Con questa nuovo assetto, l'Amministrazione Fallone prosegue il suo percorso al servizio della comunità sangiovannese.

L'avvicendamento non è un colpo di scena, nè un evento traumatico che possa minare gli equilibri politici della compagine capeggiata da Fallone, assicurano i diretti interessati, ma è semplicemente la prosecuzione di un progetto elaborato e condiviso in modo unitario. «Ringrazio Massimo Piccirilli - ha dichiarato il sindaco - che attraverso la sua disponibilità ha saputo portare avanti in modo responsabile e puntuale l'incarico e le responsabilità a lui affidate.

Per questo, lo ringrazio insieme a tutti gli amministratori per la collaborazione e per quanto continuerà a fare nell'ambito delle sue deleghe, e non solo. A Marco Di Santo, nuovo vicesindaco e assessore, rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certo che la fiducia riposta in lui produrrà ulteriori frutti a beneficio dell'intera comunità. Tutto questo, nell'ottica di prosecuzione di un percorso già tracciato, fondato sulla disponibilità e sul servizio che prescinde dal ruolo.

Proseguiremo, insieme - ha concluso Paolo Fallone - nella realizzazione del progetto politico in cui ciascuno avrà sempre il suo spazio, fondato sulla condivisione». Alle parole del primo cittadino si aggiungono le dichiarazioni del nuovo vicesindaco: «Ringrazio il sindaco Paolo Fallone per la sua fiducia e tutti gli amministratori per avere condiviso questa scelta. Per me è un grande onore e una responsabilità, un incarico da espletare in modo collaborativo e al servizio di tutti. Infine - ha concluso Di Santo - un grazie all'amico Massimo Piccirilli che mi ha preceduto in questo delicato ruolo, per quanto fatto ha fino a oggi per proseguire il percorso insieme a tutto il nostro gruppo».