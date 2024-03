I punti all'ordine del giorno della prossima seduta consiliare diventano cinque. È stato aggiunto il tema della surroga di Alessia Savo e quindi il subentro del consigliere Marco Ferrara. Un passaggio interno a Fratelli d'Italia. Con Alessia Savo che potrà concentrarsi esclusivamente sul ruolo di consigliere regionale e presidente della commissione sanità. Per Marco Ferrara è un ritorno in aula consiliare.

La nota

Afferma Marco Ferrara: «Prima di tutto, desidero esprimere la mia sincera gratitudine ai 157 elettori che hanno dimostrato fiducia e sostegno nei miei confronti in occasione delle elezioni comunali di Frosinone del 12 giugno 2022. Voglio dedicare un sentito ringraziamento alla dottoressa Alessia Savo, consigliera della Regione Lazio, per aver lasciato l'incarico e per avermi concesso la possibilità di diventare consigliere comunale di Frosinone per la terza consiliatura di seguito. La sua generosità ed il suo senso di responsabilità sono esemplari e non passeranno inosservati».

Quindi aggiunge: «Ho apprezzato, in modo particolare, la dichiarazione della presidente della commissione sanità della Regione Lazio quando ha affermato: "una scelta emotivamente difficile che non ho preso a cuor leggero ma che ho condiviso con il partito e il gruppo di Fratelli d'Italia. Anche nella convinzione che chi prenderà il mio posto saprà svolgere il proprio ruolo con serietà, capacità e secondo l'indirizzo programmatico del partito, mettendo in campo quella buona politica finalizzata esclusivamente all'interesse di Frosinone".

Mi impegno, fin da subito, a svolgere il ruolo di consigliere comunale di Frosinone con serietà, capacità e secondo l'indirizzo programmatico del partito di Fratelli d'Italia e cercherò con tutte le mie forze di mettere in campo quella buona politica finalizzata esclusivamente all'interesse di Frosinone. Un ringraziamento speciale va anche a Fabio Tagliaferri, che ha lavorato instancabilmente nell'organizzazione della lista di Fratelli d'Italia da settembre 2021 a giugno 2022. Il suo impegno e la sua dedizione hanno reso possibile questo momento. Ringrazio tutti i componenti del direttivo di Fratelli d'Italia di Frosinone».

Conclude: «Ho pazientemente atteso il momento del mio ritorno in consiglio comunale, rispettando le logiche del partito al quale appartengo con orgoglio, fiducia e convinzione. Ho atteso per 21 mesi che le circostanze mutevoli diventassero favorevoli, e ora sono qui, pronto a servire la nostra comunità con tutto il mio impegno e la mia dedizione». Evidente che Marco Ferrara, all'interno di FdI, fa riferimento ad Alessia Savo e Fabio Tagliaferri.

Il bilancio

La seduta del consiglio comunale è stata fissata per giovedì 28 marzo alle ore 12 in prima convocazione e per venerdì 29 marzo alle 12.15 in seconda convocazione. L'argomento più importante è il bilancio di previsione 2024-2026. Prima si discuterà di tutte le tematiche correlate: il programma annuale e triennale delle opere pubbliche, il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, la verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie.

La seconda convocazione abbassa le cifre per il mantenimento del numero legale (bastano 11 consiglieri, mentre in prima ne servono 17), con effetti anche sull'approvazione delle delibere, per le quali occorre la maggioranza dei presenti. L'Amministrazione Mastrangeli si presenterà in aula con la novità dell'uscita dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale, certificato dalla Corte dei Conti. Una procedura attivata nel 2013 per il risanamento di un debito di circa 50 milioni di euro. Il sindaco Riccardo Mastrangeli, allora assessore alle finanze, ha spiegato: «Nel 2013, pionieri anche in questo, fummo tra i primi quattro capoluoghi d'Italia a sottoscrivere l'oneroso programma di rientro, scegliendo una strada ben diversa dalla dichiarazione di dissesto, per tutelare la nostra città ed anche centinaia di imprese e fornitori (e di conseguenza le loro famiglie del nostro territorio) che dovevano essere pagati dall'Amministrazione».

L'assessore al bilancio Adriano Piacentini ha notato: «Senza più l'onere del programma di risanamento in corso, dunque, la città di Frosinone potrà potenziare i servizi ed investimenti per venire incontro alle esigenze dei cittadini di Frosinone, specialmente in un periodo, come quello che stiamo vivendo, che presenta tante criticità dal punto di vista economico e sociale».

La prova del nove

Una settimana fa le dimissioni di Alessandra Sardellitti da assessore. E quindi dall'annuncio del sindaco Riccardo Mastrangeli di effettuare una verifica politica. Ma soltanto dopo l'approvazione del documento contabile. Il che vuol dire che non si può neppure escludere un altro "en plein" in fase di votazione. Esattamente come lo scorso anno, quando i voti furono 22, che poi è il numero dei consiglieri di maggioranza eletti quasi due anni fa.

Quest'anno però le motivazioni potrebbero essere assai diverse. Nel senso che nessuno vuole presentarsi al tavolo delle trattative non avendo votato il bilancio. Per non perdere "peso" politico. Vedremo. Le partite aperte sono sostanzialmente tre: 1) la possibile ricucitura con i consiglieri Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega); 2) la richiesta di Pasquale Cirillo (Frosinone Capoluogo) di un avvicendamento in giunta dell'assessore di riferimento; 3) la posizione di Mauro Vicano, che si aspetta che l'assessorato lasciato vacante dalle dimissioni della Sardellitti resti in quota alla sua civica. E come assessore potrebbe proporsi direttamente lui.