L'assessore ai Servizi sociali, Solidarietà, Sport e Politiche giovanili, Patrizia Viglianti, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha fatto nella tarda mattinata di ieri. Ha raggiunto il Protocollo e ha rimesso nelle mani del sindaco Simone Cretaro le deleghe.

Una decisione inaspettata, a tre mesi dalle elezioni comunali che andranno a decretare il successore di Cretaro e il nuovo consiglio comunale della città di Veroli. Abbiamo provato a contattare Viglianti per capire il motivo per cui si è dimessa, ma fino alla serata di ieri non siamo riusciti a parlare con lei. Cosa l'abbia spinta a un passo così decisivo non è dato sapere, ma sicuramente nei prossimi giorni il quadro potrebbe essere più chiaro.

Probabilmente si è trattato di una conseguenza a seguito di riflessione su alcune scelte in procinto di essere fatte, anche per l'imminente campagna elettorale, e da lei probabilmente non condivise.

Patrizia Viglianti, ha assunto la carica di assessore ai servizi sociali a metà del primo mandato Cretaro, è stata l'unica ad aver confermato la sua posizione in giunta anche in questa consiliatura. Sempre apprezzata per saper accorciare le distanze tra amministrazione comunale e cittadino, riuscendo ad entrare in empatia con le persone. Ha lavorato in questi anni a diversi progetti, anche insieme ai nonni del centro anziani. Diverse le iniziative con l'obiettivo di rendere protagonisti in modo nuovo gli appartenenti alla terza età e in aiuto a chi è più fragile.

Sociale sì, ma anche tante attività di sensibilizzazione ed eventi a portata di tutti, quelli portati avanti da Viglianti.

Intanto, proprio sul fronte elezioni comunali, non ci sono ancora ufficialità su candidati e schieramenti. Gli incontri, le riunioni, non mancano, ma l'ufficialità non è stata ancora confermata da nessuno. Germano Caperna, attuale consigliere di maggioranza, sembrerebbe al momento, la figura che sta intercettando un maggiore appoggio su larga scala. In campo come candidato sindaco l'attuale consigliere di opposizione, Cristiano Papetti, che ha già avuto il sostegno della Destra sociale come assicurato in un post sui social da Giancarlo Natalia.