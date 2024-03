Alessia Savo si dimette da consigliere comunale di Frosinone. Eletta un anno fa in Consiglio regionale, la presidente della commissione Sanità della Regione Lazio ha comunicato le dimissioni al sindaco Riccardo Mastrangeli, al presidente del Consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri e al segretario generale Mauro Andreone. Ha motivato la decisione con l'oggettiva impossibilità di svolgere i ruoli di consigliere comunale e regionale con la stessa attenzione, presenza e concentrazione per via dell'incarico in Regione, che la vede costantemente impegnata tra Roma e il Lazio in un ambito cruciale, quale quello della sanità, fondamentale per la vita e il benessere dei cittadini e del territorio, inclusa ovviamente la città di Frosinone e tutta la provincia.

"L'esigenza sempre più evidente di dedicarmi con impegno e dedizione all'incarico istituzionale in Regione Lazio, che mi vede oltre che Consigliere regionale anche Presidente della VII Commissione permanente Sanità, Politiche sociali, Integrazione sociosanitaria e Welfare del Lazio - sottolinea la Savo - non mi consente di continuare a svolgere con responsabilità e dedizione anche il ruolo di consigliere comunale, come ho sin qui fatto.

Una scelta emotivamente difficile - aggiunge - che non ho preso a cuor leggero ma che ho condiviso con il partito e il gruppo di Fratelli d'Italia, anche nella convinzione che chi prenderà il mio posto in Consiglio comunale saprà svolgere il proprio ruolo, con serietà, capacità e secondo l'indirizzo programmatico del partito, mettendo in campo quella buona politica finalizzata esclusivamente all'interesse della città di Frosinone. Voglio ringraziare i miei elettori per la fiducia accordatami e per l'affetto che mi dimostrano ogni giorno, il sindaco Mastrangeli, la Giunta e l'intero Consiglio comunale per il lavoro sin qui svolto: rinnovo la mia attenzione e il mio senso di responsabilità nei confronti del capoluogo e di un territorio che mi hanno concesso di rappresentare le istituzioni".