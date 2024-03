La linea è stata definita e non cambierà: prima il voto sul bilancio, poi la verifica politica e il riassetto della giunta. Il sindaco Riccardo Mastrangeli ha definito i confini. Per quanto riguarda il documento contabile, il dibattito avverrà in seconda convocazione: per l'approvazione servirà la maggioranza dei presenti e il mantenimento del numero legale è fissato a quota 11 (su 33 consiglieri in totale). Il nodo da sciogliere per il centrodestra non sarà rappresentato dall'approvazione, ma dai numeri.

La seduta è fissata per venerdì 29 marzo alle 12.15. In questi giorni i segnali politici, specialmente nel campo della coalizione di centrodestra, arriveranno dagli emendamenti. Specialmente da quelli che presenteranno Anselmo Pizzutelli e Pasquale Cirillo. Perché è fin troppo evidente che l'opzione principale rimane quella di un ripristino della maggioranza uscita dalle urne ormai quasi due anni fa. Con 22 esponenti. Senza il gruppo di Anselmo Pizzutelli (3 consiglieri) e senza Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia, i gruppi che sostengono Mastrangeli raggiungono, sulla carta, quota 17. Si vuole arrivare almeno a 20.

Poi c'è il capitolo riguardante l'eventuale apertura alle opposizioni. In prima fila c'è l'opzione Lista Marini (Andrea Turriziani), ma c'è chi guarda pure nella direzione del Polo Civico e di singoli esponenti di altri gruppi. L'attribuzione di uno o più assessorati alla minoranza non è in ogni caso un passaggio semplice. In maggioranza non tutti sono d'accordo. Certamente però la prospettiva potrebbe cambiare qualora si arrivasse ad un bivio di "sopravvivenza" politica della consiliatura. La ricucitura della maggioranza passa da un riassetto della giunta. Difficile un azzeramento totale. Nel caso di rimpasto "mirato" soltanto su alcune "caselle", però, la coperta rischia di essere corta. Un eventuale accordo con Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone non può non passare dal riconoscimento di una rappresentanza in giunta del gruppo.

Poi c'è la posizione di Pasquale Cirillo, che ha sì aderito a Forza Italia ma in Consiglio è rimasto come referente di Frosinone Capoluogo, peraltro con un patto federativo tra la civica e gli "azzurri". Nelle scorse settimane Cirillo ha chiesto (con una pec) al sindaco Mastrangeli un avvicendamento dell'assessore in quota alla lista. Le risposte non sono arrivate. Ha detto Pasquale Cirillo l'altro ieri: «Si continua a far finta di non capire: il sottoscritto non vuole essere nominato assessore ed entrare in giunta. Non lo volevo prima e lo voglio ancora di meno adesso considerando tutto quello che nel frattempo è successo. Come consigliere e referente politico della lista civica Frosinone Capoluogo ho inviato una pec a Riccardo Mastrangeli per chiedere una cosa semplicissima: l'avvicendamento dell'assessore in giunta. Di più: ho fornito al primo cittadino una terna di nomi. Non riesco davvero a comprendere per quale motivo ciò che è stato accordato a tutti gli altri gruppi e partiti, a Frosinone Capoluogo non è stato concesso. Mai mi sono permesso di entrare nelle dinamiche di scelta degli assessori di altri gruppi. Mai. Mentre invece per Frosinone Capoluogo dovrebbero essere gli altri a decidere l'assessore. La pazienza è finita».

Quindi c'è Mauro Vicano, che due anni fa si candidò sindaco. Poi al ballottaggio raggiunse un'intesa con Riccardo Mastrangeli, in virtù della quale Alessandra Sardellitti venne indicata come assessore. Vicano ha fatto sapere chiaramente di aspettarsi che quel posto in giunta venga mantenuto in quota al suo gruppo. E se così non dovesse essere? Difficile che possa continuare a far parte della coalizione di governo. Il rischio della coperta corta è molto forte. Ecco perché si stanno muovendo i leader della maggioranza.