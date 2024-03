Eletto con la Lista Mastrangeli, lo scorso ottobre non ha firmato la mozione di fiducia al sindaco. E di conseguenza gli è stata revocata la delega allo Scalo, della quale si occupava come consigliere. Adesso però il recupero di quelli che vengono definiti i tre "dissidenti" è una priorità. Da parte della "maggioranza della maggioranza". Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone vengono ritenuti strategici per provare a ricondurre il centrodestra nell'alveo delle elezioni del giugno 2022. Comunque vada a finire, l'incrocio di destini politici tra Anselmo Pizzutelli e Riccardo Mastrangeli è nei fatti.

La situazione

Chiediamo ad Anselmo Pizzutelli: ma un pieno recupero politico-amministrativo in maggioranza è possibile? Magari attraverso una rappresentanza in giunta? Dice Anselmo Pizzutelli: «In politica ci si confronta sui temi amministrativi. Non è un posto da assessore che può fare la differenza, seppure la rappresentanza in giunta è legittima. Occorre cautela. Chi governa deve dare risposte, trovare soluzioni ai problemi, assicurare servizi, garantire un'oculata gestione delle risorse finanziarie, occuparsi dei problemi delle fasce più deboli e degli indigenti.

Inoltre, mai come in questo momento è necessario collaborare con le Forze dell'ordine sul versante della sicurezza». Aggiunge: «I cittadini non sono interessati ai confronti politici, seppure vivaci e motivati. Ma piuttosto guardano al decoro urbano, al recupero urbanistico, al verde, al traffico, ai collegamenti ferroviari con Roma, alla sicurezza della città». Quanto allo stare o meno in maggioranza, non è un obiettivo che si raggiunge con i diktat da dentro o fuori. È necessaria la maturità di tutti. È necessario accettare il confronto, anche quando vengono espresse delle posizioni critiche. Perché poi alla fine tutte le posizioni sono importanti per la crescita della città».

Lo scenario

Argomenta Anselmo Pizzutelli: «In questi anni sono stati dedicati troppo tempo e troppe energie alla politica. Alcuni esempi: elezioni per il presidente della Provincia, poi per i parlamentari, quindi per i consiglieri regionali e successivamente per i consiglieri provinciali. Adesso ci sono le europee. Non vorrei che si distraessero troppo i cittadini. Parlo della fiducia che loro ci hanno accordato, fiducia che personalmente non intendo tradire. Mi piacerebbe affrontare tematiche come il Parco del fiume Cosa, la viabilità, la mobilità. A proposito di mobilità: è necessario un confronto con i cittadini e con i commercianti. Non è possibile calare dall'alto dei progetti soltanto perché si vogliono utilizzare dei finanziamenti».

Prosegue il ragionamento dell'esponente della Lista Mastrangeli: «A mio giudizio bisognerebbe, prima di tutto, ripartire con la riorganizzazione del trasporto pubblico locale. Qualche giorno fa ho letto con molta attenzione il punto di vista dei lavoratori del settore. Se veramente si vuole imprimere una svolta alla mobilità urbana, non si può non ripartire dal trasporto pubblico locale. È necessario assicurare un servizio efficiente, puntuale e capillare in tutta la città».

Le tematiche

Nota ancora Anselmo Pizzutelli: «Vorrei confrontarmi sulle convenzioni urbanistiche rimaste in sospeso, specialmente sul versante delle opere non completate che invece dovevano essere realizzate a vantaggio del Comune». Come immagina il futuro assetto di piazzale Kambo? Rileva Anselmo Pizzutelli: «Allora, per quanto riguarda piazzale Kambo e la piazza davanti alla chiesa della Sacra Famiglia, per me il concetto è semplice: devono essere facilmente raggiungibili, evitando lunghe e inutili gimkane. In altre parole, vanno tenute in considerazione le esigenze di tutti. Eventualmente si può pensare di chiuderle al traffico dei mezzi il sabato e la domenica».

Prosegue Anselmo Pizzutelli: «È necessario avviare un confronto per la riorganizzazione di alcuni uffici. Anche se indubbiamente ci sono delle carenze di organico, le risposte ai cittadini e agli imprenditori vanno date. E in ogni caso certamente i cittadini non hanno alcuna colpa sui debiti fuori bilancio». Tra i temi di maggior attrito nei mesi scorsi fra Anselmo Pizzutelli e il sindaco Riccardo Mastrangeli c'è stato il tracciato del Bus Rapid Transit. Su questo argomento quale può essere il punto di caduta? Rileva Pizzutelli: «Ho già risposto prima, facendo riferimento alla circostanza che sulle misure della mobilità urbana è necessario un confronto con i cittadini e i commercianti. Per il resto ogni misura del genere deve produrre vantaggi concreti per la città». E l'impianto di cremazione? Dice Pizzutelli: «Sono abituato ad adottare le scelte sulla base di dati oggettivi.

Sul forno crematorio aspettiamo risposte da parte di professionisti di livello su tutte le tipologie più importanti, nel rispetto delle normative. Mi riferisco agli aspetti sanitari, ambientali, urbanistici. Per me l'impianto di cremazione può rappresentare un servizio, ma è necessario contemperare tutte le problematiche».

Anselmo Pizzutelli è stato eletto nella Lista Mastrangeli: questo rappresenta o no una sorta di cordone ombelicale sul piano politico con la maggioranza e con il primo cittadino? Afferma Pizzutelli: «Mi sembra che non sia mai mancato il mio voto sugli atti più importanti di questa Amministrazione». Nell'intervista Anselmo Pizzutelli fa capire che un eventuale "recupero" in maggioranza passa da un confronto sui temi amministrativi. A cominciare dalla mobilità. Poi c'è il messaggio politico. Nel senso che la Lista Mastrangeli non ha mai espresso un assessore di riferimento in questa consiliatura. Come dire: non accettiamo lezioni su come si sta in maggioranza. Nel caso di intesa Anselmo Pizzutelli non entrerebbe comunque direttamente in giunta. Sarebbe un altro (o un'altra) a rappresentare il gruppo composto da lui, Mirabella e Bortone.