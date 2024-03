Un confronto fino a notte inoltrata tra il sindaco Riccardo Mastrangeli, il vicesindaco Antonio Scaccia, il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri e Nicola Ottaviani, ex primo cittadino e attualmente parlamentare della Lega. È avvenuto lunedì. Per fare il punto sulla situazione politica della maggioranza al Comune di Frosinone. Dove il centrodestra ha inanellato tre vittorie consecutive: 2012, 2017, 2022.

Il momento è particolarmente difficoltoso. Le dimissioni dell'assessore Alessandra Sardellitti hanno aperto ufficialmente la crisi. Ma che il fuoco covasse sotto la cenere era evidente da tempo. Il primo cittadino ha annunciato la verifica di maggioranza dopo il voto sul bilancio. Da capire se si effettuerà un azzeramento totale delle deleghe della giunta o se invece si procederà all'avvicendamento soltanto in alcune "caselle".

Oltre il vertice

Aver fatto il punto della situazione con Ottaviani vuol dire che il centrodestra si sta ponendo il problema del superamento di una crisi che è soprattutto politica. Non perché Nicola Ottaviani possa intervenire direttamente, ma per il fatto che esiste una continuità non soltanto amministrativa. Sarà il sindaco Riccardo Mastrangeli a tirare le somme e ad assumere le decisioni conseguenti dopo la votazione sul bilancio. E in ogni caso ai fedelissimi ha ribadito il concetto espresso subito dopo le dimissioni dell'assessore Alessandra Sardellitti. Cioè che chi non vota il bilancio si pone automaticamente fuori dalla maggioranza. La conseguenza è che a quel punto, se non dovessero esserci i numeri, l'apertura di un confronto con le opposizioni rappresenterebbe una conseguenza.

I passaggi obbligati

Si cercherà una "ricucitura" che riporti la maggioranza a quota 22 consiglieri. Il quadro uscito dalle urne a giugno 2022. Si tenterà il recupero dei tre consiglieri "dissidenti": Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (entrambi della Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Verrà sicuramente sondata la possibilità di un impegno diretto di Anselmo Pizzutelli in giunta, ma sinceramente questa ipotesi sul tavolo non c'è. Pizzutelli chiederà risposte sul piano amministrativo, specialmente per quel che riguarda il tracciato del Brt, le misure riguardanti il Piano urbano della mobilità sostenibile (con particolare riferimento alle piste ciclabili) e il futuro assetto di piazzale Kambo. Nel caso si raggiungesse un accordo, è assai probabile che come assessore verrebbe designato un esterno. C'è un altro elemento che va considerato. I consiglieri eletti della Lista Mastrangeli sono tre: oltre ad Anselmo Pizzutelli e a Maria Antonietta Mirabella c'è Francesco Pallone, fedelissimo del sindaco. Bisognerà capire se nella sostanza si tornerà all'unità del gruppo consiliare. Così come Giovanni Bortone è della Lega, gruppo del quale fa parte anche Dino Iannarilli. La domanda è: Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone continuerebbero a muoversi da gruppo anche nell'ipotesi di un completo recupero all'interno della maggioranza? C'è quindi la questione legata all'assessorato in quota Frosinone Capoluogo. Il consigliere Pasquale Cirillo nelle scorse settimane ha inviato una pec al sindaco Mastrangeli per chiedere l'avvicendamento dell'assessore in giunta. I due si sono confrontati pure nel corso di una cena. Vero che Cirillo nel frattempo ha aderito a Forza Italia, ma in aula consiliare è rimasto come esponente di Frosinone Capoluogo, civica che ha un patto federativo con gli "azzurri". È probabilmente questo il tema più importante della verifica politica. Anche perché Cirillo da giorni attacca frontalmente il primo cittadino. Dice Pasquale Cirillo: «Si continua a far finta di non capire: il sottoscritto non vuole essere nominato assessore ed entrare in giunta. Non lo volevo prima e lo voglio ancora di meno adesso considerando tutto quello che nel frattempo è successo. Come consigliere e referente politico della lista civica Frosinone Capoluogo ho inviato una pec a Riccardo Mastrangeli per chiedere una cosa semplicissima: l'avvicendamento dell'assessore in giunta. Di più: ho fornito al primo cittadino una terna di nomi. Non riesco davvero a comprendere per quale motivo ciò che è stato accordato a tutti gli altri gruppi e partiti, a Frosinone Capoluogo non è stato concesso. Mai mi sono permesso di entrare nelle dinamiche di scelta degli assessori di altri gruppi. Mai. Mentre invece per Frosinone Capoluogo dovrebbero essere gli altri a decidere l'assessore. Non ho più intenzione di partecipare a questo teatrino da commedia dell'assurdo. La pazienza è finita».

Le opposizioni

Quanto alla possibilità di un'apertura alle opposizioni, è un'opzione che verrà approfondita ufficialmente se non dovessero esserci i voti all'interno della maggioranza. Però è del tutto evidente che un canale parallelo è già aperto. Si guarda nella direzione di Andrea Turriziani (Lista Marini). Ma ci sono altre situazioni da monitorare. Per esempio, il Polo Civico di Gianfranco Pizzutelli guarda con attenzione all'evolversi della situazione. Parliamo di un gruppo che per dieci anni ha fatto parte della maggioranza di centrodestra che ha sostenuto Nicola Ottaviani. Poi ci sono state altre scelte e nel 2022 il Polo Civico si è presentato con il centrosinistra. Scenari complicati, ma che in ogni caso sul tavolo ci sono. Come del resto le situazioni di alcuni singoli. Sulla carta in questo momento il centrodestra può contare su 17 consiglieri (su 33). Visto che con Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone è stato comunque consumato uno strappo. Anche se i tre non sono mai usciti dalla maggioranza. Inoltre Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia non stanno concedendo tregua a Riccardo Mastrangeli. L'obiettivo della maggioranza è arrivare a poter contare su 19-20 voti. O recuperando all'interno oppure aprendo alle opposizioni. Tertium non datur.