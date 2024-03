Voti favorevoli e contrari. Ma anche astensioni e uscite dall'aula. Sul bilancio di previsione ogni elemento verrà passato al setaccio. Perché potrebbe rappresentare un messaggio in codice e perfino un segnale dal futuro. Nessuno crede che il documento contabile possa non essere approvato. Il punto vero è che bisognerà capire con quanto voti e soprattutto cosa succederà dopo. Quando i riflettori si saranno spenti e nelle sedute ordinarie si capirà su quanti esponenti la coalizione di centrodestra potrà davvero fare affidamento.

Sullo sfondo resta la presa di posizione del sindaco Riccardo Mastrangeli subito dopo le dimissioni di Alessandra Sardellitti. Ha scritto Mastrangeli: «Si impone, a questo punto, una verifica a tutto tondo, delle forze che sostengono la maggioranza e la mia persona, quale sindaco, subito dopo la votazione sul bilancio, senza escludere alcuna soluzione». Vuol dire che per il sindaco si ripartirà dalla votazione sul bilancio. «Senza escludere alcuna soluzione» significa che davvero può succedere di tutto. Sia sul versante del recupero della maggioranza o dell'apertura alle opposizioni, sia per quanto concerne le modalità del rimpasto. Poi ci sono pure le altre opzioni. Come il ritorno anticipato alle urne, che Mastrangeli non esclude affatto. Però è complicato che possano concretizzarsi le dimissioni di massa o la mozione di sfiducia. Per entrambe le ipotesi occorrerebbero almeno 17 voti (o firme). Difficilissimo. Altrettanto complicata è l'opzione delle dimissioni del sindaco.

Il vero problema è rappresentato dalla mancanza di "amalgama" all'interno del centrodestra. Allo stesso tempo non si possono ignorare i contesti politici. Alle porte ci sono le europee. E in ogni caso, anche se il sistema elettorale è proporzionale, i partiti non possono non porsi il problema che la crisi in un Comune capoluogo avrebbe effetti forti. Poi c'è la situazione relativa all'inevitabile riassetto dell'esecutivo. Le coordinate principali sono quelle di un "recupero" sia del gruppo di Anselmo Pizzutelli che di Frosinone Capoluogo di Pasquale Cirillo. Ma bisognerà capire altresì la posizione di Mauro Vicano.

Il quale ha detto di non porsi neppure il problema del riconoscimento dell'assessorato già gestito da Alessandra Sardellitti in virtù di un accordo siglato al ballottaggio tra lo stesso Mauro Vicano e Riccardo Mastrangeli. Il punto sono gli spazi a disposizione, che rischiano di non bastare. Quanto all'apertura alle opposizioni, pure in tal caso la votazione sul bilancio darà indicazioni importanti. Un conto è il voto contrario, altro discorso è rappresentato dalle eventuali astensioni o uscite dall'aula. Senza considerare l'opzione di non presentarsi proprio. C'è una sola certezza: le trattative politiche decisive, eventualmente, si effettueranno a fari spenti.