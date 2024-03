La crisi politica al Comune di Frosinone, già in corso da tempo, è sempre più pesante. Con le dimissioni dell'assessore Alessandra Sardellitti si sono aperti diversi scenari e gli equilibri sono diventati sempre più precari. Le dimissioni dell'assessore sono arrivate alla fine di una settimana che ha scosso profondamente la maggioranza, con la delicata questione della diffusione online del video della sparatoria di via Aldo Moro, ripreso dalle telecamere comunali. Una questione che ha agitato le acque della giunta comunale, facendo emergere le tante questioni rimaste in sospeso e non più rimandabili. A mettere nero su bianco i consiglieri comunali di Forza Italia Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo, capogruppo di "Frosinone capoluogo".

«La Giunta Mastrangeli - dicono i due esponenti forzisti - in determinati settori non sta funzionando. Tra i cittadini di Frosinone c'è un evidente e largo malcontento, che non si può vedere se si rimane nella stretta cerchia dei "balli del generale". La viabilità è allo sbando con politiche insensate di passi in avanti e marce indietro dimostrate dalla questione cordoli. Manca una pianificazione seria che coinvolga ed ascolti associazioni di commercianti e cittadini. Basti pensare che, ad un progetto importante come quello del grande capoluogo ci si crede talmente poco, che è stata creata soltanto una commissione, peraltro, affidata ad un esponente della minoranza».

«Bisogna dire con chiarezza - proseguono Cirillo e Scaccia - che i problemi ambientali di Frosinone non si risolvono con gli spot di limiti di velocità a 30 km/h o con i blocchi del traffico, ma con un piano di trasporto integrato di tutto il comprensorio che coinvolga i comuni viciniori al capoluogo e con una verifica sulle industrie che insistono sul territorio cittadino, oltre che sui mezzi pesanti che attraversano la Monti Lepini. Sulla sicurezza il Comune ha parlato di prevenzione soltanto dopo il grave fatto di cronaca che ha coinvolto la città a cui poi si è collegato un altro gravissimo episodio, che potrebbe configurare una violazione della privacy, sul quale va fatta luce con estrema chiarezza e trasparenza».

«Noi - continuano Scaccia e Cirillo - presenteremo un emendamento con il quale chiederemo di tagliare lo spreco insensato dei 21.000 euro all'anno di spesa per la gestione dei profili social del Comune per mettere quelle risorse nel capitolo del piano di sicurezza integrata. Un capitolo che da anni è presente nel bilancio comunale ma che è sempre stato lasciato a 0. Bisogna frenare le "follie" come i quasi 200.000 euro spesi per le luminarie natalizie. Tanto c'è da fare, ma serve fare tutti insieme autocritica. Basta usare il programma come foglia di fico; il sindaco deve capire che lui per primo ha azzerato il programma ed ogni accordo elettorale nel momento in cui, senza il consenso dei consiglieri, ha allargato la maggioranza a liste esterne che non avevano sottoscritto alcun patto con la coalizione. Forza Italia non chiede assessorati, anzi consiglia un ampio rimpasto di giunta sostituendo gli assessori Sardellitti e Rotondi con figure tecniche di comprovata esperienza amministrativa che diano un cambio di passo all'azione politica della maggioranza».

«L'azione della nuova giunta - continuano poi nella nota congiunta Cirillo e Scaccia - deve coinvolgere tutto il Consiglio e non essere limitata ad una ristretta corte. Non è un caso che i malumori abbiano coinvolto nel tempo consiglieri appartenenti a vari partiti e gruppi di maggioranza, per primo quello della lista personale del sindaco i cui esponenti hanno fatto giuste ed importanti segnalazioni. Il sindaco vada avanti solo se è pronto a fare una giusta autocritica e cambiare passo. Se l'idea è quella di allargare la corte a gruppi di minoranza alla sola ricerca di assessorati o continuare a vivacchiare asserragliato nel castello allora è meglio rassegnare le dimissioni e rimettere tutto nelle mani della cittadinanza. Noi siamo e restiamo al servizio del popolo».

«È sempre buona la politica che richiama senza paura il popolo ad esprimersi quando non ci sono le condizioni per andare aventi» concludono Scaccia e Cirillo.