Dopo le dimissioni dell'assessore Sardellitti, la situazione nell'esecutivo comunale, e in senso più ampio nell'intera maggioranza, si è fatta ancora più ingarbugliata. Mentre il sindaco Mastrangeli vuole aspettare il voto sul bilancio (il Consiglio comunale è stato convocato per il 28 marzo in prima convocazione e per il 29 marzo in seconda convocazione), le diplomazie dei partiti e delle liste civiche sono al lavoro. Diverse le ipotesi sul tappeto con un obiettivo comune: cercare di ricompattare, se ancora possibile, le file; rinsaldare l'alleanza con un patto d'acciaio; ridare slancio all'azione amministrativa per arrivare fino in fondo.

Sono i tempi che con collimano: il primo cittadino vorrebbe aspettare il Consiglio sul bilancio; alcuni settori della maggioranza premono, invece, per una tempistica più immediata. Oggi in giunta siedono otto assessori (prima delle dimissioni della Sardellitti erano nove, numero massimo consentito dalla legge) uno dei quali, tuttavia, Maria Rosaria Rotondi (Frosinone Capoluogo) manifestamente sfiduciata dal suo capogruppo, Pasquale Cirillo, che anche ieri ha ribadito: «La Rotondi sta in giunta a titolo personale, rappresenta se stessa e non "Frosinone Capoluogo". Ribadisco l'invito al sindaco, come da accordi intercorsi nel 2022, a procedere alla sua sostituzione secondo le indicazioni fornite e senza ulteriori indugi».

Resta, poi, la casella lasciata vuota dalla Sardellitti. La logica vorrebbe che a occuparla fosse un nome indicato da Mauro Vicano o Vicano stesso, che ha appoggiato Mastrangeli al ballottaggio, essendosi candidato, al primo turno, anch'egli a sindaco. Ma non sembra così scontato. Starebbe facendosi largo, in queste ore, secondo alcune indiscrezioni, anche l'ipotesi secondo cui, sempre nell'ottica di rafforzare l'alleanza, per recuperare i "dissidenti" (Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella della "Lista Mastrangeli" e Giovanni Bortone "Lega"), potrebbe essere messa sul piatto della bilancia una rappresentanza in giunta, cosa che potrebbe, in linea teorica, non dispiacere a coloro i quali, in maggioranza, non hanno fatto salti di gioia quando venne fatto l'accordo con Vicano nel 2022. A quel punto il dilemma sarebbe: confermare gli attuali assetti o premiare soltanto quelli che hanno sostenuto Mastrangeli fin dalla prima ora, considerato che i numeri in Consiglio sarebbero, comunque, di una maggioranza schiacciante?