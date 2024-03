Alla finestra, in attesa dell'evoluzione degli eventi, ci sono le opposizioni e in particolar modo il Partito democratico, che sta seguendo il dibattito nella maggioranza. A fare il punto è il capogruppo in Consiglio comunale, Angelo Pizzutelli.

«In questi giorni - dice Pizzutelli - sono accaduti in successione, in ambiti diversi, eventi di una gravità inaudita. Prima l'omicidio in via Moro e poi la vicenda del video, una delle principali prove dell'indagine sul fatto di sangue, uscito dal Comune e finito su testate giornalistiche online per la quale, possiamo dire senza ombra di dubbio, l'ente ha fatto una bruttissima figura senza precedenti. Ci stavamo preparando per chiedere un Consiglio ad hoc nel quale il sindaco venisse a riferire su quanto accaduto per rassicurare la cittadinanza sulla corretta gestione del materiale visivo che quotidianamente viene acquisito dagli apparati del Ced, poi sono successe altre cose in queste ore, ma la richiesta resta valida. Le dimissioni dell'assessore maggiormente di riferimento del Ced mi sembrano un atto dovuto, in ogni caso, a prescindere dalle motivazioni fornite».

Il Pd come valuta quanto sta accadendo in maggioranza?

«C'è un dato politico di fondo che non può essere sottaciuto: in quasi due anni di governo cittadino non è passato un giorno senza mal di pancia e distinguo. Nonostante la forza dei numeri, loro sono 22 e noi 11, più di qualche volta sono andati in sofferenza. Riconosco al sindaco una grande onestà intellettuale e sono certo che, se necessario, qualora si accorgesse che non ci fossero le condizioni per andare avanti, potrebbe dimettersi».

Nonostante le fibrillazioni, però, dall'opposizione non è un mistero che una strizzatina d'occhio, dalla Lista Marini ad esempio, verso il sindaco ci sia stata.

«Conosco la storia del fondatore della lista e il suo percorso politico e allo stato attuale non mi sembra uno scenario concreto un eventuale appoggio».

E un governo di "salute pubblica"?

«La politica ci ha insegnato che tutto si può fare, ma io ritengo che le scelte vadano fatte soltanto nell'esclusivo interesse dei cittadini di Frosinone e solamente se possano portare benefici agli stessi».

In caso di voto anticipato il Pd sarebbe pronto? e Angelo Pizzutelli potrebbe essere il candidato a sindaco?

«Noi siamo pronti. Il Pd ha chance di vincere, come la storia politica recente del Paese ci insegna, soltanto alleandosi con altre forze politiche e aprendo a quelle civiche; altrimenti le possibilità si riducono inevitabilmente. Una corsa in solitario non è produttiva. Io eventuale candidato? Sono 23 anni che sono in Consiglio. Se mi venisse proposto penso di poter dire la mia tranquillamente».