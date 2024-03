Terremoto al Comune. L'assessore Alessandra Sardellitti si è dimessa con una lettera inviata al sindaco Riccardo Mastrangeli. Nella quale fra l'altro scrive: "Purtroppo sono mesi in cui non riesco, probabilmente per colpa mia colpa, a riconoscermi in una squadra amministrativa. Penso che le tensioni e i malumori non siano d'aiuto alla realizzazione del sostanzioso programma amministrativo che deve essere portato avanti". E si augura che le sue dimissioni possano servire a rasserenare il clima. Nelle ultime ore alcune di forza di maggioranza (Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lista per Frosinone) hanno fatto sapere di essere pronte alla presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti della Sardellitti.

"Il sindaco non può non prendere atto della complessità del quadro politico, attualmente presente, dell'Amministrazione comunale – ha dichiarato il primo cittadino di Frosinone Riccardo Mastrangeli – Chiaramente, l'unico vero interesse rimane quello di centrare gli obiettivi del programma che non può subire rallentamenti o difficoltà di sorta per mancanza di maturità di alcuni amministratori. Si impone, a questo punto, una verifica a tutto tondo, delle forze e tra le forze che sostengono la maggioranza e la mia persona, quale sindaco, subito dopo la votazione sul bilancio, senza escludere alcuna soluzione".