La provincia di Frosinone riuscirà ad avere un eurodeputato? Gli ultimi due eletti direttamente furono Alfredo Pallone (Popolo delle Libertà) e Francesco De Angelis (Partito Democratico). Correva l'anno 2009. La volta scorsa Maria Veronica Rossi (Lega) fu la prima dei non eletti. Ottenne 23.417 preferenze nella circoscrizione Centro, delle quali 12.318 in Ciociaria. Nel 2023 è diventata parlamentare europea dopo le dimissioni della collega di partito Simona Baldassarre, nel frattempo nominata assessore alla Regione Lazio.

Parliamo di una competizione molto difficile e complessa.

Intanto la circoscrizione Centro comprende quattro regioni: Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Quindi il sistema elettorale è proporzionale e poi contano moltissimo le preferenze secche. L'unico esponente del territorio ad essere già immerso nella campagna elettorale è Mario Abbruzzese, della Lega. L'ex presidente del consiglio regionale del Lazio sta già battendo in lungo e in largo i territori. Nel Carroccio ci sarà chiaramente l'europarlamentare uscente Matteo Adinolfi. E quasi sicuramente anche Cinzia Bonfrisco e Monica Picca. In ambito circoscrizionale, da tenere presente l'ormai praticamente certa candidatura del generale Roberto Vannacci.

Nel Partito Democratico si è in attesa delle scelte sulle candidature. Intanto se Elly Schlein (segretaria nazionale) deciderà di essere capolista nelle circoscrizioni. Per quanto riguarda la dimensione locale, è la consigliera regionale Sara Battisti quella che potrebbe giocarsi le carte migliori. Evidente infatti che la candidatura di Nicola Zingaretti di fatto sbarra la strada all'opzione Francesco De Angelis. Perché entrambi fanno parte di quell'area che fa riferimento al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al deputato Claudio Mancini.

Appare evidente come la discesa in campo di Zingaretti abbia una forte caratterizzazione di tipo politico. La designazione dell'ex presidente della Regione Lazio è stata fortemente voluta da Elly Schlein. Anche per un ragionamento di equilibri interni, considerando che nella circoscrizione concorre anche il sindaco di Firenze Dario Nardella, politicamente vicino a Stefano Bonaccini, presidente del partito e Governatore dell'Emilia Romagna. Per Sara Battisti il ragionamento è diverso perché nel gioco delle strategie e delle preferenze le "quote rosa" sono strategiche. E la Battisti ha le carte in regola per avere il sostegno della componente che va da Gualtieri a Mancini, passando per De Angelis.

Poi c'è un altro aspetto da tenere in considerazione: un'eventuale elezione di Sara Battisti al Parlamento europeo determinerebbe l'ingresso in consiglio regionale di Antonio Pompeo. Significa che in campagna elettorale le diverse correnti del Pd provinciale sarebbero "costrette" a mobilitarsi unitariamente. Particolare non esattamente di secondo piano. Per il resto, bisognerà vedere pure gli altri candidati alle europee. A cominciare da Marta Bonafoni.

A guidare la lista di Fratelli d'Italia potrebbe essere il presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Oppure Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d'Italia. Ci sarà sicuramente l'europarlamentare uscente Nicola Procaccini. Quindi bisognerà capire se concorreranno l'assessore regionale Fabrizio Ghera oppure il presidente dell'aula della Pisana Antonello Aurigemma. Anche in Forza Italia c'è un uscente: Salvatore De Meo. Nel Basso Lazio (ma non soltanto) si riparte da lui. Nella lista potrebbe esserci Renata Polverini, ex presidente della Regione Lazio. Mentre il segretario nazionale e ministro degli esteri Antonio Tajani sta riflettendo su una sua possibile discesa in campo.

Poi naturalmente ci sono tutti gli altri partiti: Movimento Cinque Stelle, Azione, Italia Viva, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa.