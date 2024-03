In stand by il riconteggio dei voti ottenuti dalla Lega alle elezioni regionali di febbraio 2023 in provincia di Frosinone, disposto dal Consiglio di Stato. Il ricalcolo era stato chiesto e ottenuto dall'assessore all'Urbanistica della giunta Rocca, Pasquale Ciacciarelli, che aveva presentato un ricorso, e, stando all'ordinanza, avrebbe dovuto riguardare tutte le schede. Al momento, invece, è limitato alle schede bianche, nulle e contestate. Una situazione scaturita dalla richiesta di un chiarimento al Consiglio di Stato da parte della delegata dal prefetto Ernesto Liguori. Sulla natura del chiarimento richiesto la Prefettura non ha rilasciato dichiarazioni. Sembrerebbe comunque che il riconteggio di tutte le schede sia stato ritenuto di portata troppo ampia.

Alle regionali dello scorso anno, Ciacciarelli, nonostante le 14.030 preferenze ottenute, non aveva centrato il seggio in Consiglio regionale, che scattò invece per Angelo Tripodi, che di preferenze ne aveva ottenute 8.119. A fare la differenza un minimo scarto sulla percentuale. In Ciociaria era stato infatti ottenuto il 12,31% dei voti contro il 12,71% raggiunto nel Pontino. Questo risultato ha aperto le porte del Consiglio a Tripodi, poi passato dalla Lega a Forza Italia.

Delle verifiche condotte per Ciacciarelli dagli avvocati Manlio Formica e Maria Silvia Ciacciarelli è risultato un errore di conteggio in diversi seggi della provincia di Frosinone, che ha riguardato almeno 464 voti, rispetto ai quali si è tenuto conto delle preferenze espresse per i candidati della Lega ma non del voto al partito. Recuperando quei voti, dunque, cambierebbe la percentuale e il seggio spetterebbe alla Ciociaria. Stupore per la decisione è stato espresso dall'assessore Ciacciarelli, che auspica che la delegata dal prefetto dia seguito a quanto previsto dall'ordinanza e che quindi si proceda al riconteggio del totale delle schede della provincia di Frosinone.