Ieri mattina la commissione bilancio ha dato parere favorevole al documento contabile. Tre i voti a favore: Christian Alviani (Lista Ottaviani), Franco Carfagna (Fratelli d'Italia) e Dino Iannarilli (Lega). Uno contrario (Angelo Pizzutelli, del Pd) e un astenuto (Andrea Turriziani, della Lista Marini). Dunque, un segnale netto da parte della maggioranza di centrodestra. Mentre nelle file delle opposizioni è sempre più evidente che la Lista Marini va ormai per conto proprio. Balla da sola.

Verso il Consiglio

A questo punto si attende però la convocazione della seduta ordinaria, con all'ordine del giorno i temi che da sempre caratterizzano la sessione dedicata al bilancio: 1) approvazione del programma triennale 2024-2026 ed il corrispondente elenco annuale 2024 delle opere pubbliche del Comune; 2) approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026: 3) verifica della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziarie; 4) approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. La seduta verrà fissata, con ogni probabilità tra il 20 e il 27 marzo. Naturalmente in prima e seconda convocazione. Sarà un test politico ed amministrativo per tutti: maggioranza di centrodestra e opposizioni di centrosinistra.

Commissione ambiente

Ieri pomeriggio si è svolta la seduta della commissione ambiente, presieduta da Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli). Oltre a Pizzutelli c'erano anche Claudio Caparrelli (Polo Civico), Domenico Marzi (Lista Marzi) e Teresa Petricca (Lista Ottaviani). Quindi, a differenza delle ultime due volte, il numero legale c'era. Presenti pure i consiglieri Sergio Crescenzi (Fratelli d'Italia), Sergio Verrelli (Lista per Frosinone) e Dino Iannarilli (Lega). Non c'era invece il vicesindaco Antonio Scaccia, che tra le varie deleghe assessorili ha pure quella al cimitero. Non c'erano però tecnici dell'ufficio ambiente e questo ha indotto il presidente della commissione Anselmo Pizzutelli ad aggiornare la discussione. Chiedendo altresì che venga redatta una relazione che ricostruisca per intero l'iter della vicenda. La dottoressa Teresa Petricca, consigliere della Lista Ottaviani, ha allegato un articolato documento, messo a verbale nella seduta della commissione ambiente. Nel quale si legge tra l'altro: «Non esistono, né descritti nella letteratura scientifica internazionale, forni crematori, o meglio inceneritori esenti da emissioni». Teresa Petricca è contraria all'impianto di cremazione. E non è un mistero che sia all'interno della giunta che della maggioranza ci sono posizioni molto diverse. Dal canto suo il presidente della commissione Anselmo Pizzutelli ha sempre ripetuto di voler favorire una valutazione completa della questione. Qualche settimana fa ha detto a Ciociaria Oggi: «Vorrei che questo problema venisse affrontato tecnicamente. Incaricando un esperto per capire se l'impianto possa funzionare oppure se deve essere demolito. E in base a questo l'Amministrazione potrà ragionare sulle scelte future». La struttura è stata costruita diciassette anni fa, per un costo di 890.000 euro, ma non è mai stata utilizzata.

Numeri e strategie

Le delibere dell'ultima seduta consiliare, di qualche sera fa, sono state approvate con numeri decisamente bassi. Per quanto riguarda le aliquote Imu anno 2024 e l'addizionale comunale Irpef anno 2024 i voti favorevoli sono stati 13. Poi la maggioranza è scesa ulteriormente a 12 sulle modifiche al regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e l'approvazione del Dup 2024-2026. Lo scorso anno il bilancio venne approvato con 22 voti su 22 esponenti di maggioranza. Mentre in pieno agosto i cosiddetti "equilibri" ottennero il via libera di 19 consiglieri di maggioranza su 22. Numeri altissimi, che in questo momento appaiono fuori dalla portata della coalizione di centrodestra. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che da ottobre il trend si è invertito. Le delibere ottengono solitamente 16-17 voti da parte della maggioranza di centrodestra, con punte di 19. In qualche caso si è arrivati a 14. Mai però a 12-13, come l'ultima volta. A dimostrazione delle difficoltà che ci sono all'interno della maggioranza di centrodestra. Salvata letteralmente dall'opposizione, perché restare in aula, anche votando no, ha evitato in ogni caso che il numero legale potesse venir meno. E la sensazione netta è che se la maggioranza fosse andata sotto quota 11, dalle minoranze sarebbe in ogni caso arrivato un segnale di tipo diverso. Ma il centrodestra deve fare i conti con una situazione complessa. Intanto c'è la posizione dei consiglieri Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega), i quali da ottobre sono ai confini della maggioranza, decidendo sulle singole pratiche come votare in aula. Qualche giorno fa l'adesione di Pasquale Cirillo a Forza Italia, con la previsione però anche del patto federativo tra gli "azzurri" e Frosinone Capoluogo. Cirillo aveva chiesto un avvicendamento nella rappresentanza in giunta della lista civica. Ma non ci sono state risposte. Si tratta di una ulteriore situazione che va monitorata all'interno della coalizione di maggioranza. Il punto non è l'approvazione del bilancio, che sicuramente ci sarà. Il nodo è rappresentato dai numeri con i quali il documento contabile otterrà il via libera. Perché saranno proprio i numeri a definire il profilo politico-amministrativo. L'ennesima partita a scacchi. Giocata sull'orlo di una crisi di nervi.