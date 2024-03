Da un lato il nuovo gruppo consiliare "Per Boville" di cui fanno parte l'ormai ex vicesindaco (destituito dal primo cittadino) Benvenuto Fabrizi, l'assessore Anna Verrelli (neo nominata vice sindaco dal primo cittadino) e la consigliera Luana Zili (che ha riconsegnato due delle sei deleghe a Perballi). Dall'altro lato il sindaco che "prova" a dividere sul nascere il nuovo gruppo consiliare, con un decreto di nomina, dunque, alla carica di vicesindaco di Verrelli.

L'assessore ai Servizi sociali non avrebbe ancora accettato. Intanto sul suo profilo social, venerdì scorso, nel suo abituale messaggio mattutino ha pubblicato un post con su scritto: "Spesso nel corso della vita ci ritroviamo a dover prendere decisioni difficili, dolorose ma necessarie. E quando comprendiamo che nonostante i buoni propositi, non ci sono soluzioni, agiamo e facciamo quelle scelte che proprio non avremmo voluto fare".

Nei prossimi giorni, sicuramente, il quadro "politico" sarà più chiaro. L'unica certezza, al momento, è che c'è una spaccatura in maggioranza. Le prime avvisaglie ci sono state con la riconsegna delle deleghe al "Cimitero" e "Cerimoniale" da parte della consigliera Luana Zili al sindaco Enzo Perciballi, perché non ha avuto «la facoltà di operare liberamente nell'ambito delle stesse per cui, di fatto, non le ho mai esercitate».

Poi la miccia è esplosa nella riunione di maggioranza di lunedì scorso con l'ormai ex vicesindaco Fabrizi che ha sbattuto la porta ed è andato via contestando la presenza della moglie del sindaco alla riunione di maggioranza. Mercoledì, nella successiva riunione di maggioranza, l'annuncio del nuovo gruppo formato dai tre. Venerdì Perciballi ha destituito dalla carica di vicesindaco Fabrizi, lasciandogli l'assessorato ai lavori pubblici e urbanistica, e nominando come numero due di Palazzo Simoncelli Verrelli.