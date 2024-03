La lunga crisi politica del centrosinistra in Ciociaria ha una data precisa: 2012. Quando alle elezioni comunali di Frosinone ci fu la frattura che portò alla doppia candidatura: Michele Marini e Domenico Marzi. Tutto il resto è venuto dopo, anche la spaccatura per la presidenza della Provincia nel 2014: da una parte Antonio Pompeo e Francesco Scalia, dall'altra Enrico Pittiglio e Francesco De Angelis. Così come le dimissioni di massa che interruppero la consiliatura di Paolo Fanelli (1997) determinarono l'interminabile traversata nel deserto del centrodestra. Il fattore capoluogo ha una sua specificità nelle dinamiche politiche del territorio. Perciò i segnali che da mesi stanno arrivando sono tutti chiari, precisi e concordanti: la maggioranza di centrodestra è sulla graticola. Il voto sul bilancio sarà molto importante, ma non decisivo. A meno che non vengano meno i numeri per approvare il documento contabile. In seconda convocazione. Sarebbe clamoroso, ma francamente appare inverosimile. Però il centrodestra ha l'obbligo di riflettere proprio sui numeri: ha iniziato la consiliatura con 22 esponenti. Mentre le opposizioni, tutte insieme, contavano e contano 11 consiglieri. Poi, da ottobre 2023, le delibere in aula vengono approvate con 19, 17, 16, 14 sì. Fino all'ultima seduta di pochi giorni fa: 12-13 favorevoli a pratiche collegate al documento contabile. Pensiamo al Documento unico di programmazione. Non solo: alcuni esponenti delle opposizioni, votando no, hanno comunque messo in sicurezza il numero legale. E stiamo parlando della seconda convocazione, ormai sistematica (dalla stagione di Nicola Ottaviani) per la coalizione di maggioranza. C'è poco da girarci intorno: le crepe politiche si vedono tutte. Chiaramente.

Un logoramento sistematico e sottovalutato

Quello che sorprende davvero è l'assenza di un'iniziativa politica finalizzata o a provare di ricompattare la coalizione o a cercare intese altrove per blindarla. Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone da mesi sono sulla linea di confine. Un eventuale "recupero" dovrebbe avvenire su temi programmatici. L'unico che ci sta provando è il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri. Ma finora non ha trovato "sponde". Anche se in aula qualche timido segnale da parte del primo cittadino è arrivato. Pasquale Cirillo ha aderito a Forza Italia, dopo che la sua richiesta di avvicendamento della rappresentanza di Frosinone Capoluogo in giunta è caduta nel vuoto. Finora era stato applicato il principio che le richieste dei gruppi consiliari e degli eletti venivano prese in considerazione. Lo fece perfino Nicola Ottaviani, quando Gianfranco Pizzutelli (Polo Civico) chiese la sostituzione di Fabio Tagliaferri perché nel frattempo quest'ultimo aveva aderito a Fratelli d'Italia. Ottaviani sapeva perfettamente che il Polo Civico alle elezioni comunali di qualche mese dopo si sarebbe schierato con il centrosinistra. Ma diede il via libera ugualmente alla staffetta per affermare un principio politico. Stavolta è andata in modo diverso. C'è un altro elemento che va considerato: se la richiesta di Cirillo fosse stata presa in considerazione, il consigliere sarebbe stato "obbligato" a rimanere in aula con Frosinone Capoluogo. Invece in questo modo ha ufficializzato l'adesione al gruppo di Forza Italia in anticipo sui tempi. Pure in tal caso, niente perifrasi: Pasquale Cirillo promette di rappresentare una spina nel fianco. Basta vedere le mosse che sta mettendo in fila sul piano amministrativo. Infine ci sono le diverse tematiche sul tavolo: misure di contrasto all'inquinamento, ipotesi di chiusura al traffico dei mezzi pesanti nel tratto urbano della Monti Lepini, impianto di cremazione, riapertura di via del Casone, impiantistica sportiva. Nella maggioranza ci sono posizioni divergenti. Inoltre, come è ormai chiaro a tutti, durante le sedute dell'aula è necessario rincorrere (letteralmente) i consiglieri per avere il numero legale. In seconda convocazione, particolare fondamentale.

Opposizioni sempre più marginali. E il "fattore" urne

Le opposizioni non riescono ad incidere mai. Se neppure in una situazione come quella dell'altra sera in consiglio si riesce a chiedere la verifica del numero legale, vuol dire che le tre sconfitte consecutive nel capoluogo non hanno prodotto alcun tipo di riflessione autocritica. Ogni gruppo viaggia per conto proprio, alcune assenze (come del resto in maggioranza) sono ormai sistematiche, non c'è nessuno che prenda l'iniziativa per cercare di rimettere insieme i cocci. Il risultato è che si finisce con il dare una mano al centrodestra. Non solo: la mancanza di un'alternativa politica è più che evidente. Però le opzioni di apertura alla maggioranza sono rimaste tali. Sintomo di oggettive difficoltà a invertire un trend caratterizzato anche da fattori come l'inerzia e la stanchezza. Per quanto riguarda il sindaco Riccardo Mastrangeli, sul piano amministrativo sta continuando ad andare avanti per la sua strada. Con iniziative che hanno sempre una connotazione pure elettorale. Non è un caso. Perché nelle situazioni e nei contesti che politicamente hanno una certa valenza Mastrangeli ripete sempre lo stesso concetto: non teme lo scenario del ricorso anticipato alle urne. Indipendentemente da come andrebbe a finire. Tattica? Strategia? Può darsi. Ma anche no. Se poi il bilancio non dovesse essere approvato oppure avere il via libera con numeri bassi, allora davvero potrebbe succedere di tutto. Fatto sta che intanto nel centrodestra si naviga a vista. Con il mare in burrasca.