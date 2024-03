Alla fine della consiliatura mancano più di tre anni e il centrosinistra viene da tre sconfitte consecutive. E nell'orizzonte immediato non ci sono prospettive di un'intesa unitaria. È anche e soprattutto per questo che nelle ultime settimane è tornato a circolare con insistenza un nome: Francesco De Angelis. L'ex presidente del Consorzio industriale potrebbe essere il profilo giusto per provare sia a rimotivare il Partito Democratico che a guidare un nuovo Campo Largo? Certamente il carisma e l'esperienza non gli mancano.

La situazione

De Angelis è il presidente regionale del Pd. È stato europarlamentare, assessore e consiglie regionale, presidente del Consorzio industriale e tanto altro ancora. È il leader "storico" del Pci-Pds-Ds-Pd. Probabilmente ad uno scenario del genere guarderebbe con attenzione. E sicuramente se c'è uno in grado di mettere insieme una coalizione composta da Pd, Movimento Cinque Stelle, Azione, Italia Viva e liste civiche, questo è lui. Come del resto ha fatto la volta scorsa, dopo aver convinto (insieme all'allora presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti) Domenico Marzi a scendere in campo come candidato sindaco. Ci sono però altre situazione da valutare. Intanto la posizione del Partito Socialista Italiano, che nel 2012 si è candidato autonomamente con Vincenzo Iacovissi. In due anni però non c'è stato alcun riavvicinamento di tipo politico tra Democrat e Socialisti. Lo stesso Iacovissi potrebbe essere un nome da tenere in considerazione per la candidatura a sindaco del centrosinistra. Naturalmente anche in ambito consiliare non mancano opzioni per concorrere alla fascia tricolore. Due su tutte. Intanto Angelo Pizzutelli, capogruppo del Pd, che peraltro negli ultimi mesi non ha nascosto malumori evidenti. Peraltro in almeno altre due occasioni poteva essere lui il candidato sindaco del centrosinistra. È una variabile che va tenuta presente. Un'altra opzione è quella di Alessandra Mandarelli, esponente di punta della Lista Marzi, che ha ricoperto i ruoli di assessore e consigliere regionale.

La strategia del sindaco

Fosse per lui, alle elezioni anticipate andrebbe domani mattina. Ma il punto è questo: il sindaco non intende dimettersi. Preferirebbe essere sfiduciato, ma l'ipotesi è decisamente complicata. Non soltanto perché bisognerebbe arrivare a 17 firme (su 33 consiglieri). Il nodo vero è: chi farebbe un'operazione del genere? Alla maggioranza in aula mancano spesso diversi voti, ma sfiduciare un primo cittadino è cosa diversa. Sul versante delle opposizioni stesso discorso. Non c'è una strategia unitaria e condivisa. L'unica variabile vera potrebbe essere rappresentata dalla mancata approvazione del bilancio. Scenario possibile sulla carta, ma poco realistico al momento. Riccardo Mastrangeli è stanco delle continue fibrillazioni all'interno della maggioranza e non nasconde il fatto che preferirebbe elezioni anticipate. Ma sa che perfino un percorso del genere è in salita. In ogni caso Mastrangeli è in un clima di perenne campagna elettorale. Da circa un anno appare molto concentrato sul tema dell'urbanistica: un segnale indicativo sul piano politico. Perché proprio l'urbanistica, insieme alla mobilità urbana e alle misure di contrasto all'inquinamento, fa parte delle priorità del primo cittadino. Dicevamo delle difficoltà oggettive di concretizzare uno scenario di elezioni anticipate. In questa situazione il sindaco può andare avanti (come sta facendo) agendo soprattutto di giunta. E "accontentandosi" di numeri bassi in consiglio comunale. Il problema è che malumori e fibrillazioni sembrano destinati ad aumentare.

Le prospettive

Nel capoluogo gli schemi sono saltati ovunque. Sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Al punto che per quanto riguarda i futuri scenari, sotto questo punto di vista poco importa se le elezioni saranno a scadenza naturale (tra poco più di tre anni) o anticipate. Nel centrodestra Fratelli d'Italia potrebbe in ogni caso rivendicare la candidatura. Inoltre ci sono le grandi manovre in corso. Anselmo Pizzutelli, eletto con la Lista Mastrangeli, da mesi è in una posizione autonoma. Il suo radicamento nel quartiere Scalo è noto e potrebbe dire la sua. Anche come candidato sindaco. L'adesione di Pasquale Cirillo a Forza Italia fa capire come le strategie degli "azzurri" potrebbero cambiare, sia nel breve che nel medio e lungo periodo. Quanto a Riccardo Mastrangeli, si ricandiderebbe in qualunque tipo di situazione. Per come si stanno mettendo le cose, però, il vero tema delle prossime elezioni comunali è l'unità del centrodestra. Le coalizioni (tutte) potrebbero accentuare il profilo civico. Inoltre gli attuali assetti consiliari non vanno sottovalutati. Proprio perché molti confini sono saltati. E non è per caso che il primo cittadino si sia rivolto all'intero consiglio comunale sulle misure del Piano urbano della mobilità sostenibile. Nell'ultima seduta consiliare si sono registrate diverse assenze nella maggioranza di centrodestra. Ma non ci sono stati rischi per il mantenimento del numero legale: l'opposizione non ha mai chiesto neppure la verifica. Quindi un ulteriore segnale arrivato ieri. Vale a dire il plauso alla giunta Mastrangeli da parte della Lista Marini per la delibera relativa alla rimozione dei cordoli in via Puccini. All'orizzonte c'è il bilancio di previsione. Sarà interessante vedere le mosse del gruppo di Anselmo Pizzutelli (tre consiglieri) ma anche di Pasquale Cirillo, che ha aderito a Forza Italia ma ha pure siglato un patto federativo di Frosinone Capoluogo con gli "azzurri". Poi c'è Andrea Turriziani, consigliere comunale della Lista Marini.