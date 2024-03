Un'altra pec inviata al segretario generale del Comune, Mauro Andreone, dopo quella del 29 febbraio scorso, e questa volta anche al sindaco Riccardo Mastrangeli, per sollecitare la trasmissione della copia degli atti relativi all'istruttoria del procedimento amministrativo della proposta di project financing dei poli natatori.

Il consigliere, capogruppo della lista "Frosinone Capoluogo" e presidente della commissione sport, Pasquale Cirillo insiste e invita con toni perentori l'amministrazione comunale ad evadere la sua richiesta di accesso agli atti che, fino ad oggi, è rimasta senza risposta.

«Preliminarmente - scrive Cirillo nella pec inviata ieri - preme evidenziare che lo scrivente è venuto a conoscenza dello status del procedimento di cui ha chiesto l'accesso agli atti solo attraverso organi di stampa. È pertanto necessario sottolineare che, le notizie apparse sui giornali locali non favoriscono il corretto e pieno esercizio del mandato elettorale, poiché non può un consigliere comunale, cui non è stata data risposta di accesso, apprendere lo stato dell'arte solo attraverso la stampa».

«È inevitabile - prosegue Cirillo - che l'Ente metta immediatamente a disposizione tutti gli atti afferenti al procedimento amministrativo, nonché ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente allo stesso, al fine di consentire la verificazione di eventuali profili di qualunque natura a tutela della regolarità e trasparenza dell'azione amministrativa».

«Proprio in ossequio al principio di collaborazione e correttezza» Cirillo chiede «di trasmettere senza indugio la documentazione richiesta, al fine di evitare l'interessamento degli organi giurisdizionali competenti», che tradotto, significa che il capogruppo di "Frosinone Capoluogo", qualora l'amministrazione comunale continuasse a fare melina sulla sua richiesta di accesso agli atti, è pronto a depositare un ricorso con procedura d'urgenza al Tar per ottenere la visione e la copia dei documenti inerenti l'istruttoria della proposta di project financing delle due piscine.

Lunedì prossimo, poi, alle 15 è prevista la seduta della commissione che ha all'ordine del giorno proprio l'esame dell'iter relativo alla proposta di project dei poli natatori e lo stato dell'arte sulla riqualificazione della palestra Coni di cui si è persa ogni traccia dai radar.

«Mi auguro che questa volta - ha commentato il presidente della commissione sport Pasquale Cirillo - sia il delegato all'impiantistica sportiva, Francesco Pallone, sia il dirigente del settore tecnico, Benito Caringi, si presentino e non mandino una giustificazione all'ultimo secondo, come accaduto nelle due precedenti occasioni. Per scongiurare tale eventualità, mi sono appellato anche al segretario generale dell'ente, perché mi sembra importante capire cosa sia stato fatto fino ad oggi e cosa intenda fare l'amministrazione comunale, specialmente sullo stadio del nuoto. Si era inteso, fino ad oggi, che il procedimento fosse chiuso e, invece, scopriamo che è stato addirittura riattivata la conferenza di servizi. Mi sembra doverosa un'operazione di trasparenza, chiarezza e di informazione nei confronti della cittadinanza, considerato anche l'alto numero di utenti della struttura di viale Olimpia.».

«Non vorrei - conclude Pasquale Cirillo - che anche questa volta si andasse lunghi con i tempi e venisse preclusa la possibilità di battere altre strade, come quella, ad esempio, della pubblicazione di un bando o di altro genere di soluzione.

Il termine di scadenza dell'attuale proroga, ovvero il 31 agosto, non è poi così lontano e questa volta non so come si potrà giustificare e motivare una ulteriore dilazione dell'attuale gestione in regime provvisorio ed "emergenziale"».