Il dato politico più interessante dell'ultima seduta consiliare è quello dell'ultimo punto all'ordine giorno, il Dup. I voti favorevoli sono 12, tutti della maggioranza. Quelli contrari 2: Andrea Turriziani (Lista Marini) e Vincenzo Iacovissi (Partito Socialista Italiano). Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli), fino a quel momento presente in aula, va via. Dopo aver contato i presenti ed essersi quindi reso conto che il numero legale c'era. Una mossa tutta politica, per dimostrare due cose. La prima: un eventuale "recupero" in maggioranza del gruppo dei cosiddetti "dissidenti" è tutt'altro che scontato.

La seconda: il ruolo di Andrea Turriziani a questo punto diventa centrale nell'ottica di un'apertura di Mastrangeli, specialmente nella prospettiva del voto sul bilancio. A questo punto comunque occhi puntati sullo scacchiere politico del capoluogo. Uno sguardo alle diverse ipotesi alle quali si sta lavorando. Dicevamo del "recupero" in maggioranza di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Marini) e Giovanni Bortone (Lega). Ad ottobre c'è stato lo strappo, culminato con la revoca delle deleghe ad Anselmo Pizzutelli (allo Scalo) e a Giovanni Bortone (rapporti con le Università). Il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) ha costantemente tenuto aperto il dialogo con i tre e in questa fase potrebbe accelerare. Nell'ultima seduta più di qualcuno ha colto dei segnali politici inviati anche dal sindaco Riccardo Mastrangeli all'indirizzo di Anselmo Pizzutelli.

Ma il punto vero è che per convincere Anselmo Pizzutelli ad un rientro in maggioranza occorre una prospettiva di carattere programmatico. Gli spazi di agibilità politica per una manovra del genere sono obiettivamente stretti. Mai dire mai però. Quanto ad un'apertura alla Lista Marini del consigliere Andrea Turriziani, alcune considerazioni vanno fatte. Innanzitutto se ne parla da diverso tempo, ma non si è ancora concretizzata. In secondo luogo con le attuali fibrillazioni che ci sono all'interno della maggioranza, l'ingresso di un solo consigliere non risolverebbe comunque la situazione. Considerando inoltre che potrebbe irrigidire più di una posizione nei gruppi del centrodestra.

Poi ci sono le novità degli ultimi giorni. A cominciare dalla doppia mossa del consigliere Pasquale Cirillo: adesione a Forza Italia e patto federativo tra la lista civica Frosinone Capoluogo e gli "azzurri". Cirillo non era presente alla seduta dell'altra sera. Nei giorni precedenti aveva chiesto al sindaco Riccardo Mastrangeli un avvicendamento in giunta relativamente all'assessore di riferimento di Frosinone Capoluogo. Ma l'avvicendamento non c'è stato e l'assessore alla Polizia Locale Maria Rosaria Rotondi è rimasta al suo posto.

Nel luglio 2022, in occasione del varo della giunta, in maggioranza fu sottoscritto un "atto di impegno civile e morale". Attraverso il quale si assumeva «l'impegno civico e morale della massima lealtà nel proprio mandato popolare, collegato al sindaco Riccardo Mastrangeli, anche nella eventuale ipotesi di cambiamento, diretto o indiretto, del proprio gruppo consiliare di appartenenza, mantenendo fede, comunque, all'assetto della giunta indicato o delineato dal sindaco».

Questo documento è destinato a tornare centrale nelle dinamiche interne alla maggioranza di centrodestra. Con le europee alle porte, i movimenti all'interno dei gruppi consiliari sono destinati ad aumentare. Così come la competizione tra Lega e Forza Italia potrebbe determinare un effetto domino anche a livello di Regione Lazio. E Frosinone resta un capoluogo di provincia, quindi centrale e strategico. Ecco perché il voto sul bilancio assume una valenza enorme a livello locale.

In ogni caso Riccardo Mastrangeli continua a non perdere di vista la dimensione della campagna elettorale, anche in un futuro prossimo (basta saper "leggere" alcuni degli appuntamenti ai quali partecipa). Il sindaco ha messo in conto che la situazione potrebbe assumere delle connotazioni difficilmente gestibili sul piano politico. Di conseguenza il ritorno anticipato alle urne rimane un'opzione. Nessun dorma.