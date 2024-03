Il bicchiere mezzo pieno è rappresentato dall'approvazione delle quattro delibere propedeutiche al bilancio di previsione: aliquote Imu 2024, addizionale comunale Irpef 2024, modifiche al regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026.

L'assessore alle finanze Adriano Piacentini ha spiegato che il documento contabile è pronto e che andrà all'attenzione dell'aula probabilmente a fine mese.

Relativamente al Piano di rientro dal deficit di 50 milioni di euro (iniziato nel 2012, subito dopo la prima vittoria di Nicola Ottaviani), si è in attesa del pronunciamento della Corte dei Conti, che potrebbe decretare l'ufficializzazione dell'uscita del Comune di Frosinone da questo percorso. Circostanza che aprirebbe spazi di manovra importanti. Al momento però la situazione non è questa e di conseguenza anche nel prossimo bilancio ci saranno spazi di manovra molto stretti.

Sul piano politico il bilancio rappresenterà un vero e proprio spartiacque. Il sindaco Riccardo Mastrangeli vuole vedere chi voterà il documento contabile, chi sarà contrario e chi risulterà assente. I futuri assetti di giunta, compreso un possibile rimpasto, dipenderanno da questo. Le delibere dell'altra sera sono state approvate con numeri decisamente bassi, ma sufficienti. Per quanto riguarda le aliquote Imu anno 2024 e l'addizionale comunale Irpef anno 2024 i voti favorevoli sono stati 13. Poi la maggioranza è scesa ulteriormente a 12 sulle modifiche al regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale (CUP) e l'approvazione del Dup 2024-2026.

Lo scorso anno il bilancio venne approvato con 22 voti si 22 esponenti di maggioranza. Mentre in pieno agosto i cosiddetti "equilibri" ottennero il via libera di 19 consiglieri di maggioranza su 22. Numeri altissimi e forse irripetibili. Anche e soprattutto in considerazione del fatto che da ottobre il trend si è invertito. Le delibere ottengono solitamente 16-17 voti da parte della maggioranza di centrodestra, con punte di 19. In qualche caso si è arrivati a 14. Mai a 12-13, come l'ultima volta. A dimostrazione delle difficoltà che ci sono all'interno della maggioranza di centrodestra. Salvata letteralmente dall'opposizione, perché restare in aula, anche votando no, evita in ogni caso che il numero legale possa venir meno. E la sensazione netta è che se la maggioranza fosse andata sotto quota 11, dalle minoranze sarebbe in ogni caso arrivato una sorta di "soccorso".

A dimostrazione del fatto che le opposizioni sono profondamente divise e prive di una strategia unitaria. D'altronde non è una novità. La Lista Marini, rappresentata in aula da Andrea Turriziani, da tempo cerca (e trova) sponde nel sindaco Riccardo Mastrangeli. Mentre il Partito Socialista Italiano di Vincenzo Iacovissi continua a muoversi autonomamente nella scacchiera del centrosinistra. Nel gruppo del Pd sono noti i malumori dei tre consiglieri (Angelo Pizzutelli, Fabrizio Cristofari e Norberto Venturi) nei confronti della federazione provinciale del partito. La Lista Marzi ha una sua linea, il Polo Civico pure.

C'è quindi un elemento trasversale, rappresentato dalle tante e sistematiche assenze che si registrano ormai da qualche tempo alle sedute, siano esse ordinarie oppure di question time. Stesso discorso per le commissioni. Tutti fanno un gran parlare della necessità che il consiglio comunale torni centrale nelle dinamiche politiche del capoluogo, ma poi le assenze dimostrano il contrario. Nei partiti e nei gruppi c'è troppa tattica e poca strategia. A prevalere è una sorta di inerzia mista a stanchezza, sia nella maggioranza di centrodestra (dove i malpancisti si stanno moltiplicando in progressione geometrica) che nelle opposizioni di centrosinistra (dove le tre sconfitte elettorali consecutive non sembrano aver fatto scattare alcun tipo di autocritica).

Il bilancio di previsione, mai come quest'anno, può rappresentare un esame per tutti. Potrebbero esserci sorprese eclatanti, specialmente nella maggioranza di centrodestra. Sono trascorsi meno di due anni dalla terza vittoria consecutiva del centrodestra guidato da Riccardo Mastrangeli. Un evento che in questo momento sembra lontanissimo.