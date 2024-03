«Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?». Se lo chiedeva Nanni Moretti nel film Ecce bombo. Il consigliere Pasquale Cirillo ha valutato che la sua assenza alla seduta consiliare di ieri sera avrebbe fatto più rumore (politico, s'intende) di una partecipazione. E infatti non si è presentato, dopo che nel pomeriggio aveva ufficializzato sia la sua adesione a Forza Italia che la sottoscrizione di un patto federativo tra la civica Frosinone Capoluogo e gli "azzurri".

Ieri per Cirillo scadeva il termine ultimo per una risposta (da parte del sindaco Riccardo Mastrangeli) alla sua richiesta di un avvicendamento in giunta. Aveva detto il consigliere comunale a Ciociaria Oggi: «Per quello che mi riguarda il termine è perentorio. Ma non perché voglio dare un ultimatum al Sindaco, che ho sempre dimostrato di rispettare. Il punto è politico e francamente non comprendo tutte queste difficoltà.

Ho semplicemente chiesto un avvicendamento nella rappresentanza in giunta. Un passaggio legittimo da parte di un gruppo consiliare (che rappresento come eletto in aula) che ha sostenuto il sindaco in campagna elettorale e poi nell'intera consiliatura. Basta con il gossip e con le narrazioni fantasiose che ho sentito in questi giorni». Cirillo aveva chiesto di poter indicare un avvicendamento dell'assessore di riferimento. Ieri Cirillo ha spiegato: «Quello che avevo da dire l'ho più volte ripetuto. Ho aspettato invano risposte che non sono arrivate. Ne trarrò le conclusioni».

Intanto però l'adesione al gruppo di Forza Italia e il patto federativo con Frosinone Capoluogo. Nota Pasquale Cirillo: «Una scelta importante, che mi ha entusiasmato. Forza Italia è un partito centrista, liberale, moderato, che in Europa fa parte del Ppe. Ringrazio il segretario nazionale e il ministro degli esteri Antonio Tajani e il senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone: si tratta di un'opportunità importante in un partito molto "attrattivo". Così come ringrazio i livelli locali. Sono certo che si potranno ottenere risultati significativi. Sul piano politico e amministrativo. A Frosinone ci toglieremo soddisfazioni importanti».

Rossella Chiusaroli, segretario provinciale di FI, nota: «Un altro importante segnale di crescita del nostro partito, che peraltro arriva dal capoluogo. E nell'immediata vigilia di un appuntamento fondamentale come le elezioni europee. Pasquale Cirillo ha tutte le caratteristiche per fare benissimo e per dare un valore aggiunto fondamentale. Un professionista di livello e un giovane che ha però già una buona esperienza politica. Siamo davvero molto soddisfatti».

Maurizio Scaccia è il capogruppo degli "azzurri" in consiglio comunale. Rileva: «Un'operazione politica preparata bene e finita meglio: Pasquale Cirillo sarà un valore aggiunto decisivo per il nostro partito».

Adriano Piacentini è assessore al bilancio del Comune di Frosinone e anche responsabile provinciale degli enti locali di Forza Italia. Argomenta: «Siamo un partito in salute e l'adesione di Pasquale Cirillo lo dimostra. Fra l'altro Cirillo è entrato in punta di piedi, senza chiedere nulla.

L'approccio giusto. Un segnale importante che dimostra la nostra "attrattività" sul piano politico. Il gruppo consiliare cresce e adesso ha tre esponenti: Cinzia Fabrizi, Maurizio Scaccia e Pasquale Cirillo. Questo aumenta sia la centralità politica che il senso di responsabilità di Forza Italia nello scacchiere del centrodestra e della maggioranza. Saremo sempre più parte attiva di una coalizione che ha vinto tre elezioni comunali consecutive e che governa il capoluogo ininterrottamente dal 2012».

Gianluca Quadrini, presidente del gruppo provinciale di Forza Italia, dichiara: «La decisione di aderire a Forza Italia dimostra l'impegno e la dedizione per il nostro partito e per i valori che rappresentiamo. Sono certo, da presidente del gruppo di Forza Italia in Provincia che sapremo lavorare per il bene della nostra comunità e portare avanti idee e proposte per il futuro».

Per quanto riguarda il discorso della lista Frosinone Capoluogo? Pasquale Cirillo aveva sottolineato tra le altre cose: «Il sottoscritto non ha mai detto nulla sulle questioni che hanno riguardato altri gruppi e partiti. Mentre invece noto delle "interferenze" verso la posizione che ho espresso a nome della lista Frosinone Capoluogo. E sinceramente non capisco il perché. Il sottoscritto non è mai entrato (e tantomeno attraverso il gossip) nelle indicazioni che hanno riguardato altri.

Mi riferisco alle nomine e alle revoche di assessori. Mi aspetto che la mia richiesta venga presa in considerazione. Se questo non dovesse accadere? Che devo dire? In questo caso penso che farei un intervento nella massima sede elettiva e democratica, vale a dire in consiglio comunale. È evidente che dovrei trarre delle conclusioni di carattere politico. Sia per quanto riguarda il sostegno alla maggioranza della quale faccio parte, sia con riferimento alla rappresentanza in giunta. Ripeto: la mia posizione è politica. Davvero, non comprendo tutte queste difficoltà che sono emerse. Fra l'altro ho posto il tema da settimane».

L'assenza alla seduta di ieri è indicativa. La sensazione è che Pasquale Cirillo l'intervento in consiglio comunale lo effettuerà. L'adesione a Forza Italia ha sicuramente una prospettiva politica interessante. Ma il patto federativo della lista Frosinone Capoluogo è un elemento che mantiene la civica ancorata alle dinamiche della maggioranza.