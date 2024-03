Mancano 93 giorni alle elezioni europee. E poco più di due mesi alla presentazione delle liste. In questi giorni l'attenzione dei leader nazionali è rivolta alle regionali in Abruzzo, che arrivano dopo quelle della Sardegna. Subito dopo però concentrazione massima alle europee. Competizione nella quale si vota con il proporzionale e che rappresenterà un test estremamente significativo per tutti: da Fratelli d'Italia al Pd, dal Movimento Cinque Stelle alla Lega, da Forza Italia ad Azione. Senza dimenticare tutti gli altri. In attesa di sapere se Giorgia Meloni ed Elly Schlein guideranno leliste di Fratelli d'Italia e Partito Democratico, si sta definendo il puzzle. Va tenuto presente che la Circoscrizione Centro comprende quattro regioni: Lazio, Toscana, Umbria e Marche.

Le designazioni locali

Sabato scorso a Ferentino Mario Abbruzzese ha presentato la sua candidatura con la Lega. Già presidente del consiglio regionale del Lazio, Abbruzzese è determinato a giocarsi le sue carte fino in fondo. E punta ad un risultato significativo in provincia di Frosinone. Il Carroccio ha una parlamentare europea uscente: Maria Veronica Rossi. Vedremo se sarà ancora della partita oppure no. Nel Partito Democratico le opzioni possibili sono due: Francesco De Angelis e Sara Battisti. Il primo, presidente regionale dei Democrat, è stato parlamentare europeo dal 2009 al 2014. Quindi, nella competizione successiva è risultato primo dei non eletti. Sara Battisti è consigliere regionale. Fermo restando che si dovrà necessariamente ragionare in un'ottica di Circoscrizione, il puzzle delle candidature è in via di composizione. Fratelli d'Italia, Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, Azione, Italia Viva, Verdi e Sinistra, +Europa potranno avere dei candidati della provincia di Frosinone in lista? Bisognerà attendere.

Chi scende in campo

A guidare la lista di Fratelli d'Italia potrebbe essere il presidente del consiglio Giorgia Meloni. Oppure Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica e del tesseramento di Fratelli d'Italia. Ci sarà sicuramente l'europarlamentare uscente Nicola Procaccini. Quindi bisognerà capire se concorreranno l'assessore regionale Fabrizio Ghera oppure il presidente dell'aula della Pisana Antonello Aurigemma. Appare comunque evidente che alla Regione Lazio si è votato lo scorso anno e che quindi il Governatore Francesco Rocca potrebbe ritenere che sia troppo presto per candidarsi in altri contesti. È un elemento che andrà tenuto presente. Per quanto riguarda la Lega, abbiamo detto di Mario Abbruzzese. Ci sarà chiaramente l'europarlamentare uscente Matteo Adinolfi. Circolano con insistenza i nomi di Cinzia Bonfrisco e Monica Picca.

In ambito circoscrizionale, da tenere presente l'ormai certa candidatura del generale Roberto Vannacci. Anche in Forza Italia c'è un uscente: Salvatore De Meo. Nel Basso Lazio (ma non soltanto) si riparte da lui. Nella lista potrebbe esserci Renata Polverini, ex presidente della Regione Lazio. Mentre il segretario nazionale e ministro degli esteri Antonio Tajani sta riflettendo su una sua possibile discesa in campo.

Nel Partito Democratico, aspettando le decisioni di Elly Schlein, la candidatura di punta sembra essere quella di Nicola Zingaretti, ex presidente della Regione Lazio e adesso parlamentare. In ambito circoscrizionale ci sarà il sindaco di Firenze Dario Nardella. Si parla dell'opzione Marta Bonafoni. Guardando alla provincia di Frosinone, Francesco De Angelis potrebbe giocarsi le proprie carte, ma l'impressione è che la candidatura di Nicola Zingaretti possa chiudere gli spazi nell'ambito del "correntone" decisivo per l'elezione di Daniele Leodori alla segreteria regionale. Parliamo dell'area della quale fanno parte pure il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il deputato Claudio Mancini. Dicevamo che alle europee si vota con il proporzionale. Ragione per la quale il Movimento Cinque Stelle cercherà un risultato importante. In ambito circoscrizionale ma pure nel Lazio.

I precedenti

In provincia di Frosinone la Lega nel 2019 ottenne 96.670 voti, pari al 40,3%. Percentuale largamente superiore a quella del Lazio (32,6%), della Circoscrizione Centro (33,4%) e del livello nazionale (34,3%). Mentre Fratelli d'Italia raggiunse l'8,9%, in virtù di 21.319 voti. Nel Lazio il 9%, nella Circoscrizione Centro il 6,9%, in Italia il 6,4%. Il Partito Democratico nel 2019 in Ciociaria mise in fila 38.536 voti, attestandosi al 16%. Percentuale decisamente più bassa rispetto a quella del Lazio (23,7%), della Circoscrizione Centro (26,8%) e dell'Italia (22,6%). Sempre nel 2019 il Movimento Cinque Stelle in provincia di Frosinone totalizzò 44.494 voti, pari al 18,5%: nel Lazio il 17,9%, nella Circoscrizione Centro il 15,9%, in Italia il 17%. Mentre Forza Italia in Ciociaria arrivò all'8,1%: 19.472 voti.

Nel Lazio il 6,7%, nella circoscrizione Centro il 6,2%. In Italia l'8,7%. La provincia di Frosinone ha un europarlamentare uscente: si tratta di Maria Veronica Rossi (Lega). Nella lista del Carroccio ottenne 23.417 preferenze nella circoscrizione, delle quali 12.318 in Ciociaria. Nel 2019 risultò la prima dei non eletti. Nel 2023 è diventata parlamentare europea dopo le dimissioni della collega di partito Simona Baldassarre, nominata assessore alla Regione Lazio. La situazione politica è assai cambiata rispetto al 2019.

I risultati che più di altri si possono paragonare con le europee sono quelli delle politiche del settembre 2022 e delle regionali del febbraio 2023. Alle ultime regionali Fratelli d'Italia ha toccato quota 28,11% in Ciociaria. Mentre alle politiche del 25 settembre 2022 si era attestato al 33,09%. Alle regionali Lega al 12,32%, alle politiche al 10,65%. Forza Italia al 10,46% alle regionali e al 10,18% alle politiche. Nel centrosinistra, il Partito Democratico ha ottenuto il 22,66% nel Lazio lo scorso febbraio. Mentre alle politiche del 2022 la percentuale fu del 13,99%.

Movimento Cinque Stelle al 6,14% alle regionali, al 16,60% alle politiche. Per quanto riguarda però il numero dei possibili eletti alle europee, è evidente che i partiti devono fare riferimento al precedente del 2019. Indipendentemente dalla candidature di esponenti locali, nessuno potrà permettersi il lusso di rilassarsi alle europee. Perché i leader nazionali guarderanno al risultato con la massima attenzione. Una sorta di esame di maturità per le classi dirigenti. Ad ogni tipo di livello.