«Certo che il termine di oggi è perentorio. Ma non ci sto a passare per "cattivo". È una situazione che va inquadrata esclusivamente in un contesto politico». Così Pasquale Cirillo, consigliere comunale di Frosinone Capoluogo. Il quale nei giorni scorsi aveva detto: «I tempi? Molto ristretti ovvero entro mercoledì prossimo alle 13». Con riferimento alla richiesta formulata al sindaco Riccardo Mastrangeli in merito all'avvicendamento dell'assessore in giunta. Ma cosa potrebbe succedere sul piano politico se oggi non dovesse esserci il cambio della all'interno dell'esecutivo?

La situazione

Dice Pasquale Cirillo: «Per quello che mi riguarda il termine è perentorio. Ma non perché voglio dare un ultimatum al Sindaco, che ho sempre dimostrato di rispettare. Il punto è politico e francamente non comprendo tutte queste difficoltà. Ho semplicemente chiesto un avvicendamento nella rappresentanza in giunta. Un passaggio legittimo da parte di un gruppo consiliare (che rappresento come eletto in aula) che ha sostenuto il sindaco in campagna elettorale e poi nell'intera consiliatura. Basta con il gossip e con le narrazioni fantasiose che ho sentito in questi giorni. Il sottoscritto non ha nulla di personale nei confronti dell'assessore Rotondi. Chiedo semplicemente un avvicendamento in giunta. Dopo che il 12 luglio 2022 ho scritto una lettera al sindaco Riccardo Mastrangeli (che non potrà che confermare) con la quale gli comunicavo il nome dell'assessore, come da lui richiesto. In quella lettera ho aggiunto che l'incarico "si intenderà fino al primo anno di mandato". Ripeto: il sindaco Riccardo Mastrangeli non potrà che confermare». Aggiunge Cirillo: «Fra l'altro sono ormai settimane che ho avanzato la richiesta e ne sono a conoscenza tutti, anche l'assessore Maria Rosaria Rotondi». Poi argomenta: «In passato situazioni come queste si sono verificate più volte. E francamente il sottoscritto non ha mai detto nulla sulle questioni che hanno riguardato altri gruppi e partiti. Mentre invece noto delle "interferenze" verso la posizione che ho espresso a nome della lista Frosinone Capoluogo. E sinceramente non capisco il perché. Il sottoscritto non è mai entrato (e tantomeno attraverso il gossip) nelle indicazioni che hanno riguardato altri. Mi riferisco alle nomine e alle revoche di assessori. Vorrei ricordare anche di aver costantemente difeso la posizione del sindaco Riccardo Mastrangeli, pure quando nelle passate consiliature ricopriva il ruolo di assessore al bilancio. E c'era chi avrebbe voluto che non restasse in giunta perché "esterno". Il sottoscritto ha costantemente difeso la sua posizione. Senza mai esitare, con la massima convinzione». Conclude Pasquale Cirillo: «Mi aspetto che la mia richiesta venga presa in considerazione. Anzi, francamente resto fiducioso. Se questo non dovesse accadere? Che devo dire? In questo caso penso che farei un intervento nella massima sede elettiva e democratica, vale a dire in consiglio comunale. È evidente che dovrei trarre delle conclusioni di carattere politico. Sia per quanto riguarda il sostegno alla maggioranza della quale faccio parte, sia con riferimento alla rappresentanza in giunta. Ripeto: la mia posizione è politica. Davvero, non comprendo tutte queste difficoltà che sono emerse. Fra l'altro ho posto il tema da settimane».

Gli assetti

La maggioranza uscita dalle urne quasi due anni fa era composta da 22 consiglieri, sindaco compreso. Ora i numeri non sono più gli stessi. Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) hanno una posizione unitaria e autonoma da mesi. Da quando cioè si è consumato lo strappo.

In realtà la coalizione adesso può fare affidamento su 19 voti. Anche se negli ultimi mesi in Consiglio i numeri sono stati perfino più bassi. Riccardo Mastrangeli, però, non ha mai avuto problemi, trovando a volte delle sponde importanti nelle file delle opposizioni. Il tema vero è che al termine della consiliatura mancano più di tre anni e all'orizzonte ci sono sfide di una certa rilevanza. Per esempio sulle misure di contrasto all'inquinamento e sui provvedimenti per la mobilità sostenibile. Argomenti sui quali il primo cittadino si è rivolto all'intero consiglio comunale. Ci sono inoltre punti sui quali la maggioranza è divisa. A cominciare dall'impianto di cremazione. All'interno della giunta, per esempio, le distanze tra assessori sono enormi. E anche in consiglio. Come dimostrano le difficoltà di procedere con la discussione in sede di commissione ambiente, presieduta da Anselmo Pizzutelli. Tornando al ragionamento politico, va sempre ricordato che il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) resta convinto della necessità di un "recupero" in maggioranza di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone. Infine, va considerato il "fattore" europee. Vale a dire le elezioni dell'8 e 9 giugno. Si vota con il sistema proporzionale: significa che ciascun partito cercherà di ottenere il massimo delle percentuali. In ogni singolo Comune. E questo determinerà inevitabilmente delle grandi manovre a livello di gruppi consiliari.