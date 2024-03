Da anni la provincia di Frosinone è inchiodata sul terreno di uno sterile (e ipocrita) "volemose bene". Tutti attenti a dosare giudizi e commenti per non alterare degli equilibri che non hanno prodotto niente per il territorio. Il problema non è rappresentato dagli accordi trasversali e nemmeno dagli "inciuci". Ci sono sempre stati e in determinate situazioni sono perfino inevitabili.

Il problema è rappresentato dalla palude di un'ipocrisia che serve a non mettere in discussione nulla perché altrimenti verrebbero meno strapuntini e coccarde. Il problema è rappresentato da chi continua ad alzare cortine fumogene per alimentare la cultura del "benaltrismo". Allontanando l'attenzione dal cuore dei problemi («c'è ben altro in gioco»). Nel frattempo la Ciociaria ha perso tutte le occasioni per invertire la rotta e agganciare davvero il treno dello sviluppo. Allora i segnali che stanno arrivando in questi ultimi giorni possono rappresentare un'inversione di tendenza.

Improntata perfino a quel "politicamente scorretto" che può rompere gli schemi di un perbenismo di facciata che ha fatto il suo tempo. Il presidente della Provincia Luca Di Stefano ha chiesto risposte chiare e certe su alcune opere infrastrutturali delle quali si parla (e basta) da anni. In primis la stazione Tav prevista nei pressi del casello autostradale di Ferentino.

Ci sono le possibilità concrete che Ferrovie possa davvero realizzarla? Perché se nel frattempo lo scenario è cambiato e l'opera non è prevista nei programmi futuri, meglio saperlo. Il sistema imprenditoriale della Ciociaria ha bisogno di certezze. Non di favole. In altri tempi una mossa del genere non sarebbe stata fatta. Luca Di Stefano ha voluto spezzare la logica del decidere di non decidere.

L'operazione verità sui rifiuti va fatta fino in fondo

Sempre Di Stefano in questi giorni ha preso una posizione forte. Dicendo chiaramente ai sindaci che per quanto riguarda l'individuazione della discarica a servizio del territorio le competenze sono precise: la Provincia deve individuare una serie di siti potenzialmente idonei, poi la Regione Lazio deve procedere alla scelta. Non possono esserci spazi per la demagogia e neppure per quella cultura dello scaricabarile che tanto entusiasma alcuni politici. Dipingendo una notte nella quale tutti i gatti appaiono neri. Così non si fanno distinzioni e nessuno si sente davvero chiamato in causa. La scelta della discarica è sicuramente impopolare, ma necessaria.

Nel Lazio il problema dell'impiantistica è enorme e da anni c'è una sorta di fuga dalle responsabilità. Parlare un linguaggio "politicamente scorretto" (ma di verità sostanziale) può contribuire perlomeno a rendere chiari i confini e il perimetro delle decisioni che vanno prese. Un'operazione trasparenza l'ha iniziata pure il presidente della Saf Fabio De Angelis. Rendendo note le cifre di un conguaglio (14 milioni di euro) che sta già nella "pancia" della società visto che i Comuni soci lo hanno approvato. Parliamo in particolar modo del consuntivo 2020.

Fabio De Angelis però è andato oltre, facendo capire che in futuro arriveranno altri conguagli. Inutile girarci intorno: la mancanza (da anni) di una discarica comporta che l'immondizia prodotta in Ciociaria viene smaltita fuori dall'Ambito Territoriale. Con un aggravio dei costi, sia per il trasporto che per lo smaltimento. Inoltre la Società Ambiente Frosinone ha voluto anche evidenziare un'altra "voce" che pesa non poco nelle dinamiche complessive. Quella della "morosità", rappresentata da alcune somme che i Comuni soci devono corrispondere alla Saf.

Pure in tal caso siamo nell'ordine di 14 milioni di euro. Tornando al conguaglio tariffario: a definirlo è stata la Regione Lazio, sulla base di alcuni parametri tecnici di Arera. Siamo nella fase della fatturazione. L'eventuale passaggio in sede di assemblea dei sindaci (i soci sono i Comuni) avrebbe una connotazione tecnico-operativa, destinata cioè a definire le modalità delle rateizzazioni. Sia per dare ossigeno ai Comuni, sia soprattutto per "spalmare" la stangata che alla fine si abbatterà su cittadini, famiglie e imprese. Inevitabilmente però c'è chi sta pensando di trasformare (come al solito) l'assemblea in una sorta di "corrida". Per buttarla in caciara ed evitare di sviluppare un ragionamento di responsabilità e di condivisione di scelte non semplici. Pure in tal caso un linguaggio "politicamente scorretto" può servire ad evidenziare che "il re è nudo". Intendiamoci: il dibattito politico va benissimo sempre. Quello che stona è l'eterno tentativo di "buttarla in caciara". Evitando sul nascere di distinguere tra le diverse situazioni e i differenti livelli.

Il passaggio di testimone al Consorzio

Francesco De Angelis si è dimesso da presidente del Consorzio industriale. Lo ha fatto dopo che il governatore del Lazio Francesco Rocca gli aveva annunciato l'intenzione di firmare la nomina del commissario. Individuato in Raffaele Trequattrini, professore universitario e già alla guida del Cosilam per un determinato periodo. Un passaggio di testimone gestito con una logica istituzionale, come voluto da Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione. Trequattrini è in quota Fratelli d'Italia e il suo nome è stato fatto da Massimo Ruspandini, parlamentare del territorio. Il quadro degli enti intermedi è profondamente cambiato nell'ultimo anno. L'egemonia politica è passata dal Pd a Fratelli d'Italia. Saranno i risultati a fare la differenza.