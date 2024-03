Riflettori puntati sulle commissioni consiliari. All'interno della maggioranza di centrodestra potrebbe presto aprirsi un nuovo fronte. Infatti si sta cercando di capire se nell'ambito dei regolamenti è prevista l'ipotesi della decadenza di un membro di commissione nel caso di tre assenze (non giustificate) consecutive. Evidentemente il fatto che negli ultimi tempi si siano registrate mancanze del numero legale ha portato ad una riflessione. Fra i diversi temi in agenda ce n'è uno in particolare: l'impianto di cremazione. Non è un mistero che ci siano delle posizioni differenti sia all'interno della giunta che della maggioranza.

Non è un argomento di poco conto. Infatti se ne stanno occupando, tra gli altri, il vicesindaco Antonio Scaccia, l'assessore Alessandra Sardellitti, il presidente dell'aula Massimiliano Tagliaferri, i consiglieri Sergio Crescenzi, Teresa Petricca e diversi altri. Fra i quali naturalmente Anselmo Pizzutelli, presidente della commissione ambiente. Alcuni sono favorevoli, altri contrari. Inoltre il dibattito va inquadrato in un momento nel quale l'Amministrazione Mastrangeli è impegnata nelle politiche di contrasto all'inquinamento da smog. E uno dei nodi da sciogliere relativamente all'impianto di cremazione è anche questo. Le ultime due sedute della commissione ambiente non si sono tenute. A dimostrazione delle difficoltà della maggioranza di presentarsi con una linea unitaria e condivisa. L'impianto di cremazione è stato costruito ormai diciassette anni fa, per un costo di 890.000 euro, per poi non essere mai utilizzato.

Sullo sfondo ci sono anche equilibri e manovre all'interno della maggioranza di centrodestra. Il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) continua a ritenere che sia necessario un "recupero" in maggioranza di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone. Fra le altre cose è ormai evidente da tempo un asse tra Massimiliano Tagliaferri e Anselmo Pizzutelli su determinate tematiche amministrative. In ogni caso il fatto di voler verificare se sono previste ipotesi di decadenza da membro di commissione nel caso di tre assenze (non giustificate) consecutive evidenzia le difficoltà che ci sono all'interno della maggioranza di centrodestra.

Per quanto riguarda la giunta, invece, lungo confronto tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e Pasquale Cirillo, consigliere della lista Frosinone Capoluogo.

Con una pec inviata nei giorni scorsi Pasquale Cirillo ha chiesto al sindaco Riccardo Mastrangeli di procedere alla staffetta dell'assessore di riferimento del gruppo. Facendo riferimento al fatto che «l'incarico conferito alla dottoressa Maria Rosaria Rotondi aveva una durata di un anno». Nel luglio 2022 fu proprio Cirillo a indicare Maria Rosaria Rotondi come «amministratore di riferimento della civica». Sottolineando «che l'eventuale incarico conferito alla dottoressa Maria Rosaria Rotondi si intenderà fino al primo anno di mandato».

Sempre in quei giorni nella maggioranza di centrodestra venne firmato un "atto di impegno civile e morale" per evidenziare «la massima lealtà nel proprio mandato popolare, collegato al sindaco Riccardo Mastrangeli, anche nella eventuale ipotesi di cambiamento, diretto o indiretto, del proprio gruppo consiliare di appartenenza». Della richiesta di Cirillo si sta discutendo molto nella coalizione di centrodestra. Ma è evidente che la decisione è soltanto del sindaco Riccardo Mastrangeli.

I prossimi giorni saranno decisivi, ma in ogni caso per la coalizione di centrodestra si tratta di un bivio non secondario. Peraltro nell'immediata vigilia del voto in aula sul bilancio. Probabilmente se ne parlerà a fine marzo. Il documento contabile ha da sempre una valenza politica fondamentale. Lo scorso anno venne approvato all'unanimità della maggioranza di centrodestra: 22 voti su 22. Per il sindaco Mastrangeli la votazione sul bilancio rappresenterà un vero spartiacque.