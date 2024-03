A decidere sarà il sindaco Riccardo Mastrangeli, ma il dibattito all'interno della giunta e della maggioranza in ogni caso peserà. Il tema è l'assessorato in quota Frosinone Capoluogo. Il consigliere Pasquale Cirillo ha scritto una pec al primo cittadino nei giorni scorsi. Sollecitando la staffetta all'interno dell'esecutivo, perché «l'incarico conferito alla dottoressa Maria Rosaria Rotondi aveva una durata di un anno». Nel fine settimana è in programma un faccia a faccia tra Mastrangeli e Cirillo. All'esito del quale si capirà sicuramente di più.

Il quadro

Pasquale Cirillo quindi chiede un avvicendamento nella rappresentanza della lista nell'esecutivo. E si dice pronto a indicare un esterno. Quanto ad una sua possibile adesione a Forza Italia, i fatti sono questi. La presenza di Cirillo al congresso nazionale degli "azzurri" non è passata inosservata. Inoltre ha parlato a lungo sia con il segretario e ministro degli esteri Antonio Tajani che con il senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone. Le premesse per un suo futuro ingresso in FI ci sono tutte. Ma non in questa fase. In ogni caso al Comune di Frosinone l'opzione potrebbe essere quella di un patto federativo tra gli "azzurri" e Frosinone Capoluogo. Nelle scorse settimane si era molto parlato della possibilità che in giunta entrasse direttamente Cirillo.

Questo avrebbe comportato l'ingresso in aula come consigliere di Domenico Fagiolo, primo dei non eletti di Frosinone Capoluogo ma adesso esponente della Lista per Frosinone del vicesindaco Antonio Scaccia. Pasquale Cirillo aveva chiesto la sottoscrizione di un documento che blindasse la composizione della giunta indipendentemente dai cambiamenti nei gruppi consiliari. Però nella maggioranza nessuno ha preso in considerazione la soluzione. La conseguenza è stata quella di designare un esterno. Cosa succederebbe se a Pasquale Cirillo dovesse essere risposto no?

Sicuramente avvierebbe una riflessione sul continuare a far parte o meno della maggioranza. Potrebbe anche chiedere l'azzeramento degli assessori esterni. Che poi sono 6 su 9: Antonio Scaccia (Lista per Frosinone), Paolo Fanelli e Simona Geralico (Fratelli d'Italia), Maria Rosaria Rotondi (Frosinone Capoluogo), Rossella Testa (Lega), Alessandra Sardellitti (che fa riferimento alla civica di Vicano). Uno scenario che non si concretizzerebbe, ma in ogni caso si determinerebbe un problema di carattere politico.

Le variabili

All'interno della maggioranza c'è chi vorrebbe che Maria Rosaria Rotondi (assessore alla polizia locale) restasse al suo posto. Se ne sta discutendo sia in giunta che nei gruppi consiliari. Ma il punto è capire chi potrebbe sostenerla. Gli scenari possibili sono tre. Il primo: il sindaco Riccardo Mastrangeli decide che la Rotondi va in "quota" a lui. Ma è complicato perché in questo modo si altererebbero gli equilibri politici, dei quali il primo cittadino è garante. Il secondo: una delle forze di maggioranza decide di appoggiare Maria Rosaria Rotondi come assessore. A quel punto, però, inevitabilmente lo scontro politico con Frosinone Capoluogo sarebbe frontale.

Il terzo: la Lista Marini attraversa il Rubicone, entra in maggioranza e si fa carico di mantenere la Rotondi assessore. Non è semplicissimo, però il voto sul bilancio potrebbe rappresentare uno spartiacque. Ricordiamo che parliamo di una civica che fa riferimento all'ex sindaco Michele Marini, rappresentata in consiglio da Andrea Turriziani. Vero che per un eventuale impegno in giunta si era parlato molto dell'opzione Francesco Trina (coordinatore della lista). Potrebbero però esserci delle fasi diverse. Nel centrodestra si sta discutendo di tutto, perfino dei voti ponderati alle provinciali. E dei rapporti tra i singoli consiglieri. A tirare le somme sarà comunque il sindaco Riccardo Mastrangeli. Sarà interessante verificare gli spazi di manovra e di agibilità politica all'interno del centrodestra.

Gli orizzonti

La maggioranza uscita dalle urne quasi due anni fa era composta da 22 consiglieri, sindaco compreso. Adesso i numeri non sono più gli stessi. Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega) hanno una posizione unitaria e autonoma da mesi. Da quando cioè si è consumato lo strappo. In realtà la coalizione adesso può fare affidamento su 19 voti. Anche se negli ultimi mesi in Consiglio i numeri sono stati anche più bassi.

Riccardo Mastrangeli, però, non ha mai avuto problemi, trovando perfino delle sponde importanti nelle file delle opposizioni. Il tema vero è che al termine della consiliatura mancano più di tre anni e all'orizzonte ci sono sfide di una certa rilevanza. Per esempio sulle misure di contrasto all'inquinamento e sui provvedimenti per la mobilità sostenibile. Argomenti sui quali il primo cittadino si è rivolto all'intero consiglio comunale. Ci sono inoltre punti sui quali la maggioranza è divisa.

A cominciare dall'impianto di cremazione. All'interno della giunta, per esempio, le distanze tra assessori sono enormi. E anche in consiglio. Come dimostrano le difficoltà di procedere con la discussione in sede di commissione ambiente, presieduta da Anselmo Pizzutelli. Tornando al ragionamento politico, va sempre ricordato che il presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani) resta convinto della necessità di un "recupero" in maggioranza di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella e Giovanni Bortone.

Infine, va considerato il "fattore" europee. Vale a dire le elezioni dell'8 e 9 giugno. Si vota con il sistema proporzionale: significa che ciascun partito cercherà di ottenere il massimo delle percentuali. In ogni singolo Comune. Occasioni come queste mettono "pressione" sui gruppi consiliari. Insomma, attenzione alle sorprese.