Fumata bianca al settantesimo giorno. Dalle elezioni provinciali, che si sono svolte il 22 dicembre 2023. Ieri il presidente della Provincia Luca Di Stefano ha firmato i decreti riguardanti le deleghe ai dodici consiglieri. Ancora una volta c'è stata un'impostazione bipartisan e trasversale, con l'obiettivo di coinvolgere tutti i gruppi e le forze politiche nell'amministrazione di un ente di secondo livello, da quando è in vigore la riforma Delrio.

Chi si occupa di cosa

Iniziamo dai 5 consiglieri della lista La Provincia dei Cittadini. Tutti del Partito Democratico. Il vicepresidente è Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Val di Comino. Ad Alessandro Mosticone le deleghe al patrimonio e ai trasporti, a Luigi Vittori la viabilità, a Gaetano Ranaldi caccia e pesca e pubblica istruzione, ad Antonella Di Pucchio le pari opportunità e la formazione.

Quindi Fratelli d'Italia, che esprime 3 consiglieri: edilizia scolastica ad Alessandro Cardinali, bilancio a Roberto Caligiore, sport, turismo e digitalizzazione ad Andrea Velardo.

La Lega ha 2 consiglieri: Andrea Amata si occuperà di Pnrr e attività di supporto al Comitato per la crescita e lo sviluppo sostenibile. Mentre Luca Zaccari gestirà ambiente e urbanistica.

Per Gianluca Quadrini (Forza Italia) conferma del coordinamento dei lavori d'aula.

Luigi Vacana (Provincia in Comune) continuerà ad occuparsi delle politiche culturali.

Dice il presidente Luca Di Stefano: «A tutti i consiglieri provinciali desidero manifestare i miei più sinceri auguri di buon lavoro. Sono convinto che la loro dedizione e la loro costante attenzione alle criticità che i cittadini, quotidianamente, ci sottopongono, permetteranno alla Provincia di Frosinone di agire, individuare e programmare le giuste soluzioni per il rilancio e la crescita economica del territorio. Una sfida a cui non possiamo sottrarci». Luca Di Stefano ha delimitato il perimetro politico ed amministrativo. E il suo ruolo rimane baricentrico rispetto ai partiti e ai gruppi.

Partito Democratico

A sbloccare la situazione nel Pd è stato l'incontro avvenuto mercoledì scorso a Sora. Tra il presidente della Provincia Luca Di Stefano, il sindaco di Cassino Enzo Salera e il consigliere Gaetano Ranaldi. Fra l'altro Salera rappresentava pure la posizione di Antonella Di Pucchio, fedelissima di Antonio Pompeo. Il segretario provinciale del Partito Democratico Luca Fantini ha notato: «Con il quadro delle deleghe al completo saremo nelle condizioni di offrire il nostro contributo politico e programmatico rispetto ad un ente così strategico per il nostro territorio. Abbiamo operato in queste settimane con l'unico intento di rafforzare l'azione del Pd, da ora tutti in campo per le prossime elezioni amministrative ed europee sulle quali garantiremo un impegno straordinario per contrastare le destre nel nostro territorio».

Sul tema è intervenuta anche Sara Battisti, consigliere regionale dei Democrat. Affermando: «Si tratta di un riconoscimento importante per il Pd di Frosinone, e ringrazio il presidente Di Stefano per la proficua collaborazione di questi anni che continua per dare risposte sui temi al nostro territorio, auspicando che il gruppo Pd lavori unito per raggiungere gli obiettivi. Si avvicinano le elezioni europee ed amministrative, con tanti Comuni importanti, a partire da Cassino, che andranno al voto a giugno, e saremo pienamente impegnati e uniti a sostegno dei candidati del Partito Democratico e delle coalizioni di centrosinistra per vincere e garantire il buon governo alle cittadine e ai cittadini».

Evidente la strategia di evitare una frattura del gruppo consiliare, che era apparsa vicinissima la settimana scorsa. Dopo la riunione alla quale avevano preso parte soltanto i tre consiglieri di Pensare Democratico: Enrico Pittiglio, Alessandro Mosticone e Luigi Vittori. Chiaro che la vittoria in Sardegna ha cambiato le prospettive. In ogni caso c'è un elemento da non sottovalutare. E cioè che Enzo Salera ha definito la situazione con il presidente della Provincia Luca Di Stefano. Non quindi all'interno del partito. Significa che il gruppo consiliare non si spaccherà ma resteranno delle visioni diverse. Anche perché le elezioni europee ed amministrative diventano fondamentali in questa fase. E non sfugge a nessuno l'importanza del risultato di Cassino. Inoltre le candidature alle europee non sono ancora chiuse e Sara Battisti potrebbe giocarsi delle carte importanti.

Il centrodestra

Deleghe importanti sia a Fratelli d'Italia che alla Lega. Gianluca Quadrini (Forza Italia) nota: «Consapevole dell'importanza e della responsabilità che questa delega comporta, continuerò a svolgere il mio compito nel migliore dei modi, mettendo al servizio della collettività le mie competenze e la mia esperienza. Desidero ribadire il mio impegno per il territorio e per il benessere dei cittadini della nostra provincia. Continuo a credere fortemente nel potenziale del nostro territorio e sono determinato a contribuire attivamente al suo sviluppo e alla sua crescita».

Non bisogna perdere di vista il fatto che da quando è in vigore la Delrio le deleghe non sono paragonabili a quelle di un assessore. Però sul piano politico restano importanti. Anche e soprattutto nelle dinamiche interne ai partiti e ai gruppi. C'è un altro elemento da considerare. Gli spazi di rappresentanza del territorio si sono ridotti non poco: ormai le candidature alla Camera, al Senato e alla Regione sono davvero appannaggio di pochi... eletti. In uno scacchiere del genere la Provincia mantiene una funzione fondamentale. Indipendentemente dal ritorno o meno allo schema dell'elezione diretta del presidente e dei consiglieri.