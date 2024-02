Il faccia a faccia tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e il consigliere Pasquale Cirillo avverrà nel fine settimana. Sarà decisivo per capire se ci sarà o meno l'avvicendamento in giunta per quanto riguarda la lista civica Frosinone Capoluogo. Ma non è soltanto questo l'argomento in discussione all'interno della maggioranza. Perfino sul versante degli assetti dell'esecutivo.

La richiesta di Cirillo

Con una pec inviata nei giorni scorsi Pasquale Cirillo ha chiesto al sindaco Riccardo Mastrangeli di procedere alla staffetta dell'assessore di riferimento del gruppo. Considerando che «l'incarico conferito alla dottoressa Maria Rosaria Rotondi aveva una durata di un anno». Nel luglio 2022 fu proprio Cirillo a indicare Maria Rosaria Rotondi come «amministratore di riferimento della civica». Sottolineando «che l'eventuale incarico conferito alla dottoressa Maria Rosaria Rotondi si intenderà fino al primo anno di mandato». Sempre in quei giorni nella maggioranza di centrodestra venne firmato un "atto di impegno civile e morale" per evidenziare «la massima lealtà nel proprio mandato popolare, collegato al sindaco Riccardo Mastrangeli, anche nella eventuale ipotesi di cambiamento, diretto o indiretto, del proprio gruppo consiliare di appartenenza». La richiesta avanzata da Cirillo è oggetto di confronto sia all'interno della giunta che della maggioranza. Una delle opzioni che circola è la seguente: se Pasquale Cirillo dà la disponibilità ad assumere personalmente il ruolo di assessore, nessun problema. In caso contrario, la situazione potrebbe complicarsi. In realtà Cirillo non vuole ragionare su altre alternative, se non quella di indicare un esterno di sua fiducia. Sottolinea l'esponente di Frosinone Capoluogo: «Non ho aderito a Forza Italia, sto semplicemente chiedendo rappresentanza in giunta per la civica che rappresento e nella quale sono stato eletto». E nel caso di risposta negativa all'indicazione di un esterno cosa potrebbe succedere? Pasquale Cirillo non si sbilancia in questa fase. A quel punto però potrebbe chiedere l'azzeramento di tutti gli assessori "esterni" dell'esecutivo. Quelli cioè che non sono stati eletti come consiglieri. Sono 6 su 9: Antonio Scaccia (Lista per Frosinone), Paolo Fanelli e Simona Geralico (Fratelli d'Italia), Maria Rosaria Rotondi (Frosinone Capoluogo), Rossella Testa (Lega), Alessandra Sardellitti (che fa riferimento alla civica di Vicano). Naturalmente è uno scenario che non si concretizzerebbe, ma in ogni caso Cirillo porrebbe un tema di rappresentanza dei gruppi in giunta. Infatti l'esponente di Frosinone Capoluogo ha detto negli ultimi giorni: «A tutti è stato concesso di indicare degli esterni, non si comprenderebbe il perché di due pesi e due misure».

Il ruolo della Rotondi

Maria Rosaria Rotondi è assessore alla Polizia municipale, sicurezza, disciplina della viabilità, traffico. In giunta e in maggioranza il suo operato è molto apprezzato. In diversi vorrebbero che restasse. La posizione di Pasquale Cirillo, però, è esclusivamente politica. La decisione spetta al sindaco Riccardo Mastrangeli. Diverse le indiscrezioni che circolano. Tra le quali una clamorosa: potrebbe essere la Lista Marini a reggere la Rotondi in giunta. Nessuna conferma, ma pure nessuna smentita. Se non un laconico «Mai dire mai». Il consigliere della civica è Andrea Turriziani. Da mesi si parla di un possibile allargamento della maggioranza nella direzione della Lista Marini. Per il ruolo di assessore il nome circolato nei mesi scorsi è stato quello di Francesco Trina, coordinatore della civica. Bisognerà vedere quello che può succedere in questa fase, peraltro con l'approvazione del bilancio alle porte. Adesso comunque riflettori puntati sul faccia a faccia tra Riccardo Mastrangeli e Pasquale Cirillo. La domanda sullo sfondo è: quale sarà il ruolo e il peso delle altre forze della maggioranza su questo argomento? La sensazione che siamo in presenza di un bivio importante è netta.

I tre "dissidenti"

Da ottobre c'è pure un altro tema aperto all'interno della maggioranza. Vale a dire la posizione di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). A Pizzutelli e Bortone sono state revocate le deleghe, rispettivamente allo Scalo e ai Rapporti con le Università. Dopo la mancata sottoscrizione di una mozione di fiducia al sindaco Mastrangeli. Non "firmata" neppure da Mirabella e dal presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri (Lista Ottaviani). Con quest'ultimo la situazione è stata risolta, anche in virtù del ruolo istituzionale che ricopre. Proprio Massimiliano Tagliaferri ritiene che quello strappo vada ricucito, procedendo al rientro in maggioranza dei tre, che a quel punto potrebbero anche indicare un assessore di riferimento. Per la verità Anselmo Pizzutelli non sembra avere alcuna fretta di chiarire la situazione. In questo momento ha uno spazio enorme di agibilità politica. Che intende mantenere.

Gli altri temi

Tornando un attimo alla questione dell'assessorato della lista Frosinone Capoluogo, nel caso di ingresso diretto di Pasquale Cirillo, in aula come consigliere entrerebbe Domenico Fagiolo, che però adesso fa parte della Lista per Frosinone del vicesindaco Antonio Scaccia. Cirillo aveva proposto la sottoscrizione di un documento per blindare l'assetto della giunta. Ma non ha ottenuto risposte dalla maggioranza. Si tratta di un ulteriore elemento che ha irrigidito la situazione. Poi c'è il tema dei rapporti con Forza Italia. Pasquale Cirillo era presente al congresso nazionale nel quale Antonio Tajani è stato eletto segretario nazionale. Ha parlato sia con Tajani che con Claudio Fazzone, senatore e coordinatore regionale degli "azzurri". L'opzione di un passaggio in FI c'è, ma non nell'immediato. E in prospettiva potrebbe esserci pure l'ipotesi di un patto federativo tra Frosinone Capoluogo e Forza Italia. Uno scenario del quale si parlerà dopo le europee. Infine, la divisione in giunta e in maggioranza sul progetto dell'impianto di cremazione. Al punto che per due volte consecutive la commissione ambiente, convocata dal presidente Anselmo Pizzutelli, non ha potuto procedere con i lavori. L'ultima volta (qualche giorno fa) è mancato il numero legale. Non è un tema di poco conto, anzi. E la mancanza di unità nel centrodestra pesa.