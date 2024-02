«Questa mattina ho riconsegnato ufficialmente al sindaco Enzo Perciballi alcune delle deleghe che mi erano state assegnate con suo decreto del 27 maggio 2023». "Cimitero", "cura degli eventi istituzionali e cerimoniali". Queste le deleghe a cui ha rinunciato Luana Zili, consigliere di maggioranza del Comune di Boville Ernica.

Nella nota spiega brevemente anche il motivo che l'ha portata a prendere questa decisione. «Giungo a questa decisione in quanto non ho avuto la facoltà di operare liberamente nell'ambito delle stesse per cui, di fatto, non le ho mai esercitate». Zili conferma comunque il suo impegno come consigliere comunale «per portare avanti le restanti deleghe attribuitemi: piccole attività commerciali, arredo urbano, piazze luoghi di aggregazione, gemellaggi».