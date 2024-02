Sarà candidato alle europee. Sabato la presentazione ufficiale alle Terme Pompeo, a Ferentino. Ci sarà tutto lo stato maggiore della Lega: il sottosegretario Claudio Durigon, l'assessore regionale Pasquale Ciacciarelli, il parlamentare e coordinatore provinciale Nicola Ottaviani, l'europarlamentare Maria Veronica Rossi, il coordinatore regionale Davide Bordoni, i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari. Già presidente del consiglio regionale del Lazio (e molto altro ancora), Mario Abbruzzese è consapevole della complessità di una competizione che si snoda in una circoscrizione, quella Centro, che racchiude Lazio, Toscana, Umbria e Marche. Si vota con il proporzionale. Nota: «Faremo un buon risultato».

Allora Abbruzzese, l'abbiamo vista al fianco degli agricoltori in protesta. Quanto è importante che anche il comparto agricolo sia messo in condizione di produrre in modo efficace?

«Le motivazioni che hanno spinto gli agricoltori a protestare, come la necessità di una revisione del Green Deal europeo, il contrasto alla concorrenza sleale e alla diffusione di "cibi sintetici" e il riconoscimento del valore del made in Italy, sono questioni cruciali che meritano attenzione e azione».

Vale a dire?

«Gli agricoltori sono il cuore pulsante della nostra economia e della nostra cultura, e il loro lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità ambientale del nostro Paese. È un imperativo categorico ascoltare le loro preoccupazioni ed agire con determinazione per proteggere e valorizzare il settore agricolo italiano. Lottare per una maggiore equità, trasparenza e sostenibilità nel sistema agroalimentare è un impegno che condivido pienamente e sosterrò con tutte le mie forze. Dobbiamo garantire che gli agricoltori ricevano il giusto riconoscimento per il loro duro lavoro e che le nostre politiche promuovano un'agricoltura sana, etica e rispettosa dell'ambiente».

Veniamo agli aspetti politici. Lei è a favorevole delle larghe intese a Bruxelles tra il Ppe i Socialisti? Oppure pensa che sia arrivato il momento di un cambio di schema?

«Guardi se parliamo di collaborazione e connessione tra i due principali partiti del Parlamento europeo per riuscire a dare impulso allo sviluppo economico e alla tutela dei cittadini europei non posso che essere favorevole. Il problema si pone quando appare evidente che non è più una collaborazione per arrivare ad un obiettivo, ma un inciucio per salvaguardare gli interessi di qualcuno. Mi sento quindi di dire basta agli inciuci tra Ppe e Pse. All'Unione Europea serve un'identità precisa, non un'ibrida azione politica senza specificità».

Cosa pensa del Green Deal?

«Il Green Deal rappresenta una visione ambiziosa e necessaria per la trasformazione ecologica ed economica dell'Unione Europea, e dobbiamo agire con determinazione per realizzarla. La crisi climatica e la perdita di biodiversità richiedono azioni urgenti e coraggiose da parte nostra. Dobbiamo adottare politiche e misure concrete per ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi fragili e promuovere la transizione verso un'economia verde e sostenibile. Il Green Deal ci offre un quadro strategico per raggiungere questi obiettivi e dobbiamo impegnarci a implementarlo con coerenza e determinazione».

Ci potrebbero essere ricadute anche sul territorio?

«Certo. Ci offre opportunità straordinarie per creare nuovi posti di lavoro, promuovere l'innovazione e migliorare la qualità della vita dei cittadini europei. Investire nelle energie rinnovabili, nell'efficienza energetica e nella mobilità sostenibile non solo aiuterà a mitigare i cambiamenti climatici, ma anche a stimolare la crescita economica e a garantire un futuro migliore per le generazioni future».

Questo può bastare a ridare slancio alla economia del Lazio Meridionale?

«In parte. Ma è opportuno ripensare l'economia in questa porzione di territorio. Dobbiamo andare oltre la produzione tradizionale, come è stata quella di Fiat ed ora Stellantis, sfruttare le caratteristiche del territorio, crocevia del Centro Italia e lavorare sempre più nella direzione dello sviluppo di un polo logistico all'avanguardia e in grado di coinvolgere l'economia del mare e quella dell'entroterra».

Da mesi si susseguono voci (autorevoli) di una sua candidatura alle europee. Tutto vero?

«Tutto vero. E posso annunciare che il prossimo 2 marzo alle 18.30 alle Terme di Pompeo di Ferentino aprirò la mia campagna elettorale. Scenderò ufficialmente in campo insieme a tantissimi sostenitori della provincia di Frosinone».

Il centrodestra governa la Regione Lazio. Quale elemento ha cambiato il trend? Però le frizioni non mancano.

«Credo che il senso di responsabilità nel formulare una proposta di governo alternativa alla sinistra l'ha fatta da padrone. L'unità è elemento fondamentale per una coalizione come la nostra, dove comunque ci sono momenti di forte dibattito, ma che vengono retrocessi di importanza perché il fine ultimo è quello di dare risposte ai singoli territori».

A giugno, oltre alle europee ci sono le comunali. In provincia di Frosinone si vota in 36 Comuni. Che tipo di esame è per un centrodestra non sempre compatto?

«Direi un esame importantissimo. Le amministrative coinvolgono 36 Comuni della nostra provincia. E tra loro ci sono città importanti come Cassino e Veroli, dove il centrodestra è a buon punto. Nella città martire la coalizione sosterrà compatta il candidato Arturo Buongiovanni, mentre a Veroli manca poco ad una sintesi. Sono convinto che presto sarà ufficializzata l'alternativa al centrosinistra. Abbiamo il compito di formulare in tutti i Comuni delle proposte amministrative vincenti, sane e a misura di cittadino. Strategie trasversali? Gossip».