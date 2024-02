Ancora una volta non c'è stato il numero legale in commissione ambiente sul tema dell'impianto di cremazione. Anche se dopo che il presidente Anselmo Pizzutelli aveva dichiarato chiusa la seduta sono arrivati dei consiglieri. E c'è stato pure chi ha chiesto di poter riaprire la riunione. Ma Anselmo Pizzutelli (che conosce alla perfezione norme e regolamenti) ha detto no. Sul piano politico è ormai evidente che la maggioranza di centrodestra è fortemente divisa sul tema. Nel corso dell'ultimo question time Anselmo Pizzutelli aveva chiesto delucidazioni e a rispondergli in aula era stato il vicesindaco Antonio Scaccia, che ha la delega al cimitero.

Aveva detto Pizzutelli: «Vorrei che questo problema venisse affrontato tecnicamente. Incaricando un esperto per capire se l'impianto possa funzionare oppure se deve essere demolito. E in base a questo l'Amministrazione potrà ragionare sulle scelte future». Anche in questo caso però non esiste alternativa ad un chiarimento vero e rapido. Fra l'altro siamo in una fase nella quale l'Amministrazione Mastrangeli è impegnata nelle politiche di contrasto all'inquinamento da smog. E uno dei nodi da sciogliere relativamente all'impianto di cremazione è proprio questo.

La volta scorsa la riunione della commissione era stata aggiornata. Ieri non c'era il numero legale. A dimostrazione delle difficoltà della maggioranza di presentarsi con una linea unitaria e condivisa. Divergenze profonde pure in giunta. La struttura è stata costruita ormai diciassette anni fa, per un costo di 890.000 euro, per poi non essere mai utilizzata. Una sorta di paradosso che adesso però può avere anche degli effetti sul piano politico-amministrativo.