«Le comunico la volontà, mia e del gruppo, di indicare un valido e giovane professionista per la carica assessorile, che possa adeguatamente rappresentare il gruppo e le sue idee». Firmato Pasquale Cirillo, capogruppo di Frosinone Capoluogo. Ieri ha inviato una pec al sindaco Riccardo Mastrangeli per chiedere l'avvicendamento in giunta. Rappresentando la situazione politica, «coerentemente con le decisioni assunte all'interno della lista che rappresento». «Ovvero - aggiunge Cirillo - che l'incarico conferito alla dottoressa Maria Rosaria Rotondi aveva una durata di un anno».

Cosa succede adesso

Non è un fulmine a ciel sereno, perché Pasquale Cirillo da settimane aveva fatto presente che intendeva chiedere una staffetta nell'esecutivo. In un primo momento sembrava che potesse essere proprio Cirillo a rivendicare il ruolo di assessore. Ma non è stato così. Sembra che ieri ci sia stato un colloquio telefonico tra il sindaco Riccardo Mastrangeli e Pasquale Cirillo. Resta da capire cosa succederà nei prossimi giorni. Maria Rosaria Rotondi è assessore alla Polizia Locale. Soltanto poche settimane fa c'è stata la nomina di Paolo Fanelli (Fratelli d'Italia) assessore ai servizi sociali. Cirillo naturalmente si aspetta un riscontro positivo e indicherà un tecnico esterno. Ma cosa succederà se invece la richiesta non dovesse essere presa in considerazione? A quel punto si determinerebbe un problema politico di non poco conto. La sensazione, però, è che Mastrangeli intende gestire la situazione sia sul piano politico che amministrativo. In ogni caso siamo in un momento particolarmente delicato per quanto concerne gli assetti della giunta e della maggioranza. Va pure aggiunto che nei giorni scorsi non è passata inosservata la presenza di Pasquale Cirillo al congresso nazionale di Forza Italia per l'elezione a segretario di Antonio Tajani. Lo stesso Cirillo si è confrontato a lungo con il senatore e coordinatore regionale Claudio Fazzone. In prospettiva una possibile adesione di Cirillo a Forza Italia potrebbe cambiare qualche equilibrio nel centrodestra. Inoltre è ormai dietro l'angolo la campagna elettorale per le europee. E ci sono diverse partite da giocare nel centrodestra, anche a livello locale. Forza Italia proverà il sorpasso alla Lega, mentre per Fratelli d'Italia si tratta del primo vero test dopo la vittoria alle politiche del settembre 2022. Al Comune di Frosinone c'è anche un'altra chiave di lettura, che riguarda inevitabilmente i rapporti tra Fratelli d'Italia e Lega. Con Forza Italia che tutto vuole fare meno che interpretare il ruolo di gregario. Soprattutto in una prospettiva futura.

La verifica sul bilancio

Ci sono poi alcune situazioni all'interno della maggioranza che andranno definite. A cominciare dalla posizione di Anselmo Pizzutelli, Maria Antonietta Mirabella (Lista Mastrangeli) e Giovanni Bortone (Lega). Da mesi sono in una zona di confine tra l'essere dentro la maggioranza o restare fuori. Inoltre, relativamente alle misure di contrasto all'inquinamento, Mastrangeli ha lanciato un appello all'intero consiglio comunale. Ben sapendo che all'interno della maggioranza di centrodestra potrebbero esserci problemi. I prossimi due appuntamenti consiliari saranno significativi. Sia quella del question time (risposta alle interrogazioni e alle interpellanze) che quella ordinaria. Per un motivo in particolare: l'obiettivo del sindaco Riccardo Mastrangeli e dell'assessore Adriano Piacentini è portare il documento contabile all'attenzione dell'aula intorno al 20 marzo. Lo scorso anno la prova di forza del centrodestra fu impressionante: 22 su 22. E in pieno agosto, sugli equilibri di bilancio i sì furono comunque 19. Vedremo cosa succederà stavolta. La prossima riunione della conferenza dei capigruppo dovrà comunque definire l'ordine del giorno completo della seduta consiliare. Sicuramente ci sarà la comunicazione della nomina del nuovo assessore: Paolo Fanelli, di Fratelli d'Italia. Bisognerà procedere all'approvazione delle aliquote Imu per l'anno 2024. Ma pure dell'addizionale comunale Irpef. Tra le tematiche ci saranno le "Modifiche al regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale". Quindi l'approvazione del Dup (Documento unico di programmazione) 2024-2026. Infine, l'approvazione del regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni. Relativamente alle misure per la mobilità urbana alternativa bisognerà aspettare. Ma intanto all'ordine del giorno del dibattito politico c'è la tenuta della maggioranza di centrodestra. Il sentiero è stretto: la coalizione non deve effettuare passi falsi in Consiglio se non vuole aprire degli spazi alle opposizioni. Ecco perché la votazione sul bilancio di previsione assumerà una valenza politica enorme. Oltre che amministrativa naturalmente.