Il presidente della Saf Fabio De Angelis ha già iniziato una serie di confronti con i sindaci, con l'obiettivo di arrivare all'assemblea dei soci con una proposta di rateizzazione del conguaglio di 14 milioni di euro. Perché in realtà l'argomento non andrà in votazione. Fabio De Angelis ha sottolineato: «I costi che abbiamo comunicato ai Comuni soci sono "fatture da emettere", sono stati approvati dalla Regione Lazio nella determina G02483 del 24 febbraio 2023, a conoscenza di tutti i Comuni. E sono il consuntivo dei costi sostenuti per il trattamento dei rifiuti nel 2020».

Ha rilevato ancora: «Abbiamo dovuto confrontarci con la Regione Lazio per trovare una soluzione agli effetti della sentenza del 6 dicembre 2023 del Consiglio di Stato, con cui è stato bocciato il sistema degli impianti minimi introdotto da Arera. La Regione Lazio approva il costo non solo alla discarica, ma la tariffa di accesso all'impianto Tmb della Saf spa di Colfelice».

Vuol dire che il conguaglio di 14 milioni di euro è già nei bilanci della Saf, che sono stati approvati dall'assemblea dei soci. E quindi dai Comuni. I sindaci conoscono la situazione: in questa fase si tratta di emettere le fatture e di stabilire le modalità di rateizzazione. Un percorso che la governance della Saf intende condividere con i Comuni. Ma non si tratta di un passaggio obbligato. D'altronde che la mancanza (ormai da anni) di una discarica operativa nel territorio avrebbe comportato un aumento degli extracosti per i Comuni non soltanto era immaginabile, ma era stato previsto nei dettagli.

Dal canto suo Fabio De Angelis ha voluto ricordare che la determinazione delle tariffe e quindi l'ammontare del conguaglio non sono operazioni di competenza dell'assemblea dei soci. È stata la Regione Lazio, con una determinazione del 24 febbraio dello scorso anno ad approvare "l'aggiornamento a consuntivo della tariffa di accesso all'impianto Tmb della Saf spa di Colfelice per l'anno 2020". Con decorrenza 1° gennaio 2020. La tariffa di accesso all'impianto è stata calcolata secondo il calcolo MtR-2 definito dalla Arera. La tariffa approvata dalla Regione è pari a 161,47 euro a tonnellata, al netto di ecotassa, benefit ambientale ed Iva. I conti sono presto fatti, perché la Saf nel 2020 ha emesso fatture sulla base di una tariffa di 138,68 euro a tonnellata. Quindi è necessario provvedere alla quantificazione del conguaglio tariffario, che per il 2020 è pari a 22,79 euro a tonnellata e per il 2021 a 23,10 euro a tonnellata.

Questi importi vanno moltiplicati per i quantitativi conferiti. Non è tutto: per quanto riguarda il 2022, la tariffa presentata, come riportato nella relazione di gestione al bilancio di esercizio di quell'anno (ed approvata dall'assemblea dei soci) è pari a 204,72 euro a tonnellata. Per semplificare: il costo è salito, a tonnellata, da 138,68 a 161,47 e poi a 204,72 euro. Un aumento di 66,04 euro in due anni. Il conguaglio influisce sul costo di conferimento per i Comuni. Un Piano di rateizzazione è importante. Ma in ogni caso i Comuni non avranno alternative ad un aumento della Tari.

A pagare gli extracosti saranno cittadini, famiglie e imprese. Inoltre la "stangata" è destinata a crescere perché il conguaglio si ferma al 2022. Mancano il 2023 e il 2024 e tutti sanno che il costo a tonnellata per lo smaltimento, in questa fase, è già più alto. Le diverse tipologie di rifiuti prodotti in provincia di Frosinone prendono strade diverse per lo smaltimento: dalla Lombardia (Brescia e Bergamo) alla Toscana, dal Veneto all'Abruzzo. Ma c'è anche l'Austria tra le destinazioni finali. E per l'individuazione di una discarica la Ciociaria resta ferma all'anno zero.

Poi c'è il piano politico.

Non sfugge a nessuno che la Lega sta già attaccando. Con i consiglieri provinciali Andrea Amata e Luca Zaccari. Il Carroccio vuole far saltare l'asse trasversale tra FdI e Pd. Ma lo scontro frontale è con Fratelli d'Italia. Già due volte Fabio De Angelis ha invitato l'assessore regionale della Lega Pasquale Ciacciarelli ad attivarsi in giunta per ottenere meccanismi compensativi.

Non c'è da girarci troppo attorno. I segnali di fumo e i tamburi di guerra trasmettono lo stesso messaggio: sui rifiuti tra Fratelli d'Italia e Lega si andrà alla resa dei conti. In piena campagna elettorale per europee e comunali.