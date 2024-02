La stangata sui rifiuti non è un fulmine a ciel sereno e neppure il risultato di un complotto di "cattivoni" che ce l'hanno con la Ciociaria. Rappresenta invece il frutto di una serie di fattori: assenza di programmazione, mancanza di decisionismo, superficialità, incapacità di assumersi responsabilità, terrore dell'impopolarità, irrilevanza di peso politico. Il conguaglio di 14 milioni di euro riguarda il periodo che va dal 2019 al 2022. La somma crescerà perché nel 2023 e nel 2024 i costi sono ulteriormente aumentati. Dunque i Comuni (che poi sono i soci della Saf) dovranno fronteggiare cifre enormi. Sicuramente saranno previste delle rateizzazioni, ma non ci sarà altra strada se non quella di aumentare la Tari.

Il conto finale lo pagheranno (come sempre) cittadini, famiglie e imprese. Però l'operazione trasparenza avviata dalla Saf va effettuata fino in fondo. Ormai da anni la provincia di Frosinone non ha una discarica operativa sul territorio e questo impedisce che il ciclo dei rifiuti venga chiuso nell'Ambito Territoriale Ottimale di appartenenza. L'immondizia che viene prodotta in provincia (200-230 tonnellate al giorno) viene smaltita in impianti della Lombardia, del Veneto, della Toscana, dell'Abruzzo, dell'Austria.

Chi tra gli amministratori pubblici può davvero sostenere di non sapere che gli extracosti (per le spese di trasporto ma non solo) avrebbero determinato un notevole aumento delle tariffe? Più di 66 euro a tonnellata in due anni. Ma ripetiamo: la cifra crescerà perché già adesso la Saf paga di più per lo smaltimento nelle varie strutture. Se poi non ci si è posti il problema che la stangata sarebbe arrivata, allora è perfino più preoccupante. Adesso si sta cercando di buttarla in caciara, con la solita logica elettorale. Non funzionerà.

La mancanza della discarica e le competenze

Nessuno prende l'iniziativa. Decidere di non decidere è l'unica opzione di una politica debole e impreparata alle grandi sfide. Da anni la Provincia di Frosinone deve individuare i siti potenzialmente idonei per realizzare una discarica. A gennaio c'è stato un passo avanti, ma i ritardi accumulati richiederebbero una sessione intensiva e rapida di verifiche e decisioni. La scelta della discarica è della Regione Lazio: assistiamo da anni a dribbling che farebbero impallidire Messi e a palloni gettati in calcio d'angolo, in tribuna e fuori dallo stadio. A volte perfino sgonfiati sul campo. Si può fare tutto meno che "giocare": le responsabilità e le competenze (su piani e livelli diversi) sono della Provincia e della Regione. Quanto ai sindaci, non possono oggi meravigliarsi della stangata. Inoltre, sanno perfettamente che la determinazione delle tariffe non dipende da loro e neppure dalla Saf. La politica e i partiti dovrebbero dire le cose come stanno. Evitando la solita pratica dello scaricabarile, il rimpallo delle responsabilità, le furbizie da Azzecca-garbugli di manzoniana memoria. Non ci crede più nessuno e non si va da nessuna parte. Detto questo, si può perfino optare di continuare in questo modo. Mettendo la testa sotto la sabbia e ululando alla luna. Si può continuare a sollecitare riunioni sempre ex post. Dopo cioè che il problema è esploso. Il conguaglio era inevitabile e lo sapevano tutti. La questione della discarica certamente non è semplice da affrontare. Però la domanda è: chi decide di fare il mestiere dell'amministratore pubblico dovrà prendersi o no la responsabilità di scelte perfino impopolari? Certamente sì. Invece tutti dicono che impianti del genere sono necessari, ma nessuno li vuole nel... proprio giardino. Non è un atteggiamento da classe dirigente degna di questo nome. Intanto sullo sfondo del dibattito aleggia una domanda: ma è possibile che nei prossimi mesi la Regione possa disporre l'attivazione di una discarica in provincia di Frosinone per affrontare l'emergenza rifiuti, anche in previsione del Giubileo che richiamerà milioni di pellegrini a Roma e nel Lazio? Sì, è possibile. Proprio per questo un processo del genere andrebbe governato dal territorio e nel territorio. Per farlo occorrono lucidità, competenze e coraggio. Il presidente della Saf Fabio De Angelis ha lanciato esattamente questa sfida. Parlando di fatti, di numeri, di impianti, di costi. Si è rivolto ai Comuni, ma anche alla Provincia e alla Regione. L'unico modo per invertire la tendenza ed evitare in futuro ulteriori stangate (che pagheranno sempre cittadini, famiglie e imprese) è prendere delle decisioni. Con atti e provvedimenti, con delibere e con decreti. L'elemento fondamentale è il coraggio dell'impopolarità. Finora non si è visto. Mai.

La leggenda della chat sulla Monti Lepini

Mentre il sindaco Riccardo Mastrangeli ha fissato la priorità (il contrasto all'inquinamento), all'interno della giunta di Frosinone il nervosismo è palpabile. E anche nella maggioranza. Qualche giorno fa si è discusso del tema della possibile chiusura al traffico pesante del tratto urbano della Monti Lepini. Ci sono posizioni assai diverse, ma soprattutto c'è la volontà di mettere delle "bandierine" prima e meglio... dell'alleato. Sia esso assessore o consigliere. A dimostrazione di come non ci sia un effettivo clima di unità. Non si ragiona come una squadra. La leggenda narra che addirittura sia stata costituita una sorta di chat per dibattere sul futuro della Monti Lepini. Pure in tal caso si perde di vista il tema centrale: per amministrare servono decisioni e provvedimenti. Non fughe in avanti, pillole di gossip e giudizi al vetriolo. Ma poi siamo sicuri che sia solo una leggenda? La chat intendiamo.