«La candidatura di Massimo Ruspandini a Casalvieri nella lista civica che sosterrà il candidato sindaco Mario Borza, una scelta che ha meravigliato molti, non ha meravigliato me che conosco Massimo e faccio politica con lui da trent'anni». Lo afferma l'onorevole Daniele Maura, vice capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, che aggiunge: «Si tratta di una scelta dettata dal modo in cui lui e noi interpretiamo la politica: passione, militanza, amore per la nostra provincia. Quello per i piccoli comuni, soprattutto delle zone interne, è stato da sempre un cavallo di battaglia di Massimo e viverla da consigliere comunale di un paese come Casalvieri riuscirà a far comprendere meglio le esigenze, i problemi, farli propri e poterli riportare sul tavolo nazionale. Una bella sfida, quella al fianco di Mario Borza, non solo per Massimo ma per tutti noi».