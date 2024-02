Sta avvenendo tutto dietro le quinte, nella consapevolezza che l'argomento è delicato. Parliamo della vicepresidenza della Provincia. Il punto di partenza è che è stata attribuita al Partito Democratico. Le opzioni possibili sul tavolo sono due. La prima conduce ad Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Val di Comino. La seconda a Gaetano Ranaldi, consigliere comunale di Cassino e "fedelissimo" del sindaco Enzo Salera. Il segretario Luca Fantini sta cercando una soluzione, che non è semplice però perché la coperta è corta. Fantini potrebbe effettuare una consultazione dei cinque consiglieri e prendere atto delle indicazioni.

Ricordiamo che Alessandro Mosticone, Luigi Vittori ed Enrico Pittiglio fanno parte di Pensare Democratico di Francesco De Angelis e Sara Battisti. Mentre Ranaldi fa riferimento a Salera e Antonella Di Pucchio all'area di Antonio Pompeo.

Enzo Salera non vuole sentire ragioni. A suo giudizio la carica va attribuita a Ranaldi per dare un segnale politico forte al cassinate, considerando che nella città martire si vota per le comunali il prossimo giugno. Mentre Enrico Pittiglio la vede in maniera diversa: intanto anche a San Donato Val di Comino si vota e in secondo luogo le dinamiche interne del partito sono state costantemente improntate ai meccanismi maggioritari. Sembra che Pittiglio abbia ribadito questo ragionamento a Luca Fantini, Francesco De Angelis e Sara Battisti.

Si tratta di capire se ci sarà una decisione oppure no. Una decisione che inevitabilmente andrebbe a determinare delle reazioni di tipo politico.

Altre possibili soluzioni appaiono difficili e comunque lontane. Per esempio quella di prevedere Alessandro Mosticone (primo degli eletti) come vicepresidente. Perché in realtà sullo sfondo c'è una contrapposizione politica con risvolti territoriali. Enzo Salera è il sindaco della seconda città della provincia e considerando che a Frosinone governa il centrodestra, vuol dire che è il primo cittadino "più alto in carica" dei Democrat. Mentre Enrico Pittiglio ragiona sul piano politico e quindi confida nei meccanismi di maggioranza interna.

In ogni caso la discussione in corso conferma le difficoltà interne di un Pd nel quale la logica delle correnti resta prevalente. La conseguenza è che diventa complicato effettuare scelte perché chi si trova in minoranza non accetta le logiche di maggioranza.

In ogni caso le deleghe che sono state prospettate al Partito Democratico, oltre alla vicepresidenza, sono quelle alla viabilità, pubblica istruzione, patrimonio, trasporti, caccia e pesca, pari opportunità.

Per quanto riguarda gli altri partiti e gruppi, queste le possibili soluzioni. I consiglieri di Fratelli d'Italia sono tre. Ad Alessandro Cardinali dovrebbe andare l'edilizia scolastica, a Roberto Caligiore la polizia provinciale, ad Andrea Velardo il turismo, lo sport e la digitalizzazione. Nella Lega l'ipotesi più probabile è la seguente: Pnrr e Comitato per lo sviluppo per Andrea Amata, ambiente e urbanistica per Luca Zaccari. Il coordinamento dei lavori dell'aula dovrebbe andare a Gianluca Quadrini (Forza Italia), le politiche culturali a Luigi Vacana (Provincia in Comune).

Sul piano politico la mossa iniziale di Luca Di Stefano ha messo i partiti davanti alle loro responsabilità. Perché il presidente ha prospettato un ventaglio di deleghe, facendo capire che intendeva chiudere la partita in tempi rapidi e concentrarsi sui profili operativi. Ma sono passati due mesi dalle elezioni dei consiglieri e l'assetto non è stato ancora definito. Vero che la Provincia è un ente di secondo livello, ma il paradosso è esattamente questo. Dovrebbe essere più semplice trovare equilibri e soluzioni. Invece è sempre più complicato.

E il nervosismo cresce.