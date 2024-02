Adesso è ufficiale: il centrodestra cassinate ritrova l'unità e si compatta attorno alla candidatura a sindaco di Arturo Buongiovanni. La notizia era nell'aria già da alcuni giorni, come anticipato da Ciociaria Oggi: i segnali di avvicinamento erano chiari, ma il tavolo del centrodestra si è riunito solo pochi minuti fa: "I coordinamenti provinciali di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, dopo un'attenta analisi della situazione e dopo un processo di condivisione che va avanti da giorni hanno deciso, anche in virtù delle esperienze di coalizione che hanno permesso al centrodestra di governare l'Italia e la Regione Lazio, di mettere in campo tutte le azioni necessarie per garantire l'unità delle tre forze partitiche di riferimento in collaborazione anche con UDC e Noi per l'Italia anche nella città di Cassino", si legge in una nota.

Che prosegue: "Pertanto i rappresentanti coalizione, hanno deliberato in sintonia con gli altri due partiti sopra citati, di sostenere con forza e determinazione il candidato alla carica di Sindaco che più ha aggregato in questi ultimi giorni sia sotto l'aspetto politico che civico, ovvero l'Avv. Arturo Buongiovanni. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia sono convinti che tale soluzione, la migliore possibile sul campo, possa essere in grado di formulare una proposta di governo forte, credibile e alternativa alla mala gestione della cosa pubblica da parte del centrosinistra".