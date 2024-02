Dopo la nomina ad assessore ai servizi sociali di Paolo Fanelli (Fratelli d'Italia) ci saranno altri cambiamenti in giunta? Domanda pesantissima sul piano politico perché in realtà l'ipotesi è una soltanto e riguarda Pasquale Cirillo, consigliere di Frosinone Capoluogo.

Cosa sta succedendo

Nelle scorse settimane l'opzione di Cirillo in giunta era circolata moltissimo. D'altronde è lui l'eletto della civica, che in giunta è rappresentata da Maria Rosaria Rotondi. Il fatto è che un eventuale ingresso di Cirillo determinerebbe l'entrata come consigliere di Domenico Fagiolo, primo dei non eletti di Frosinone Capoluogo ma adesso esponente della Lista per Frosinone. Il fatto è che Pasquale Cirillo aveva scritto un documento, poi inviato all'attenzione del sindaco Riccardo Mastrangeli e del vicesindaco Antonio Scaccia. Facendo riferimento al riassetto dell'esecutivo e sottolineando l'impegno civile, morale e politico sottoscritto dai capilista in occasione della tornata elettorale del 2022. Il concetto è quello di blindare la composizione della giunta, evitando che la rappresentanza possa essere messa in discussione dai cambi dei consiglieri e quindi dalla scomposizione dei gruppi. Per Pasquale Cirillo dovrebbe essere il sindaco Riccardo Mastrangeli ad assicurare il mantenimento degli equilibri nell'esecutivo, con un occhio attento e vigile nei confronti di chi lo ha sostenuto in campagna elettorale. Della maggioranza di centrodestra fanno parte Lista Ottaviani, Fratelli d'Italia, Lista Mastrangeli, Lista per Frosinone, Forza Italia, Lega, Frosinone Capoluogo e Lista Vicano. Il documento però non è stato firmato e non c'è stato seguito alcuno. Circostanza che sta facendo riflettere molto Pasquale Cirillo. Il consigliere comunale sembra intenzionato a chiedere l'indicazione di un "esterno" di sua fiducia. Rimane da capire come verrà gestita la situazione, soprattutto in relazione alla posizione di Maria Rosaria Rotondi. Un faccia a faccia tra Riccardo Mastrangeli e Pasquale Cirillo appare inevitabile. Ma in ogni caso sarà complesso.

Le altre tematiche

Domenica allo stadio Stirpe non è passato inosservato un confronto tra l'assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi e il consigliere comunale Anselmo Pizzutelli (Lista Mastrangeli). C'è un tema in particolare oggetto di dibattito all'interno della maggioranza in questi giorni. E cioè l'impianto di cremazione. Nel corso dell'ultimo question time Anselmo Pizzutelli aveva chiesto delucidazioni e a rispondergli in aula è stato il vicesindaco Antonio Scaccia, che ha la delega al cimitero. Aveva detto Pizzutelli: «Vorrei che questo problema venisse affrontato tecnicamente. Incaricando un esperto per capire se l'impianto possa funzionare oppure se deve essere demolito. E in base a questo l'Amministrazione potrà ragionare sulle scelte future». Si tratta di un argomento che sta già dividendo sia la giunta che la maggioranza. Pure in questo caso però non esiste alternativa ad un chiarimento vero e rapido. Anche perché siamo in una fase nella quale l'Amministrazione Mastrangeli è impegnata nelle politiche di contrasto all'inquinamento da smog. E uno dei nodi da sciogliere relativamente all'impianto di cremazione è proprio questo. Ieri doveva tenersi la seduta della commissione ambiente, presieduta proprio da Anselmo Pizzutelli. Ma la riunione è stata aggiornata. A dimostrazione delle difficoltà della maggioranza di presentarsi con una linea unitaria e condivisa. La struttura è stata costruita ormai diciassette anni fa, per un costo di 890.000 euro, per poi non essere mai utilizzata. Una sorta di paradosso che adesso però può avere anche degli effetti sul piano politico-amministrativo. Nella maggioranza di centrodestra ci sono posizioni non soltanto diverse, ma divergenti. Il sindaco Riccardo Mastrangeli sta valutando la situazione. L'appello all'intero consiglio comunale potrebbe non limitarsi solo al piano di contrasto allo smog.