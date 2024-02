Martedì prossimo, 20 febbraio, Roberta Angelilli sarà a Frosinone per fare il punto della situazione nella sede del Consorzio industriale regionale. Il vicepresidente e assessore regionale allo sviluppo economico, commercio, artigianato, industria ed internazionalizzazione, vuole concentrare l'attenzione soprattutto su un tema, quello del recupero di una somma importante pari a 50 milioni di euro. Un argomento sul quale già a novembre Roberta Angelilli aveva chiarito sia la situazione che la strategia.

Dicendo in un'intervista a Ciociaria Oggi: «Allora, le mission del Consorzio industriale sono due. Partiamo da quella più importante e direi decisiva: recuperare 50 milioni di euro. Una somma che però ad un certo punto non è stata più nella disponibilità della Regione Lazio. Il punto è questo. Quando è stato costituito il Consorzio era stata prevista una somma di 50 milioni di euro per finanziare 40 interventi. Parliamo di lavori di manutenzione stradale, di infrastrutture e di opere attese dalle imprese ma anche dai sindaci dei diversi territori. Perché un Consorzio industriale deve assicurare servizi alle aziende. Parliamo pure di fogne, di depurazione e di tutto il resto. Ad un certo punto la situazione dei 50 milioni di euro di fondi europei messi a disposizione si è incagliata per motivazioni burocratiche complicate. E c'è stata una lunga interlocuzione tra il Governo (ndr: allora presieduto da Mario Draghi) e la Regione Lazio (ndr: guidata in quel momento da Nicola Zingaretti). Il punto è che si era determinato un disallineamento per l'utilizzo di quei fondi europei. Fino a che, a giugno 2022, è stato messo un punto: nel senso che il Governo non ha dato il via libera alla riprogrammazione di questi fondi. Mai come in questo caso la forma è anche sostanza».

E ancora: «Come assessore ho parlato con tutti i protagonisti, rivolgendomi agli uffici. Certamente non potevo permettere che "evaporassero" 50 milioni di euro per opere e servizi alle imprese. Le risparmio la "via crucis" affrontata. La sostanza è che l'unica possibilità di non perdere quei finanziamenti era quella di ripartire dal bilancio regionale. Come è noto, sul documento contabile dello scorso anno (quindi non di questa Amministrazione) c'è stato il giudizio di parifica della Corte dei Conti, con una riserva di 170 milioni di euro. Insomma, è evidente che in questa situazione stiamo lottando per non effettuare dei tagli. Insieme al presidente Rocca abbiamo affrontato questo argomento con il ministro Raffaele Fitto. Al quale abbiamo rimesso la proposta. Siamo fiduciosi e ottimisti: recupereremo quei 50 milioni di euro». Adesso Roberta Angelilli vuole definire la situazione. Prima o contestualmente alla nomina del commissario del Consorzio industriale regionale, destinato a subentrare al presidente Francesco De Angelis.

Dopo il passaggio in consiglio regionale, con l'approvazione di alcuni emendamenti, la nomina del commissario è di competenza esclusiva del presidente della Regione Lazio. Francesco Rocca sta analizzando la situazione, ma la sensazione è che i tempi siano ormai maturi. In pole position resta il nome del professor Raffaele Trequattrini, in passato alla guida del Cosilam ma anche prorettore vicario dell'Università di Cassino. Il profilo della mission del Consorzio in questa fase è stato tracciato sempre dalla Angelilli: «Il Consorzio industriale dovrà attrarre investimenti, avviare un processo di riqualificazione ma pure aiutare le imprese a partecipare ai bandi di carattere europeo». La fase del commissariamento sarà caratterizzata da un'impostazione fortemente operativa. Poi si procederà all'elezione del presidente.

Tra gli altri nomi circolati, quello di Gianfranco Battisti, ex amministratore delegato e direttore generale di Ferrovie dello Stato. Ma pure Giancarlo Cremonesi, che in passato ha ricoperto il ruolo di presidente della Camera di Commercio di Roma. A novembre si era parlato di Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio. Per Francesco De Angelis sta per chiudersi un periodo importante: alla guida dell'ente venne nominato il 22 settembre 2021 dall'allora Governatore del Lazio Nicola Zingaretti. È stato De Angelis ad avviare il Consorzio industriale regionale.