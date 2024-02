Non è una questione di passi indietro. O di lato. E neppure una situazione limitata all'attribuzione della delega alla vicepresidenza della Provincia di Frosinone. Il punto vero è lo stallo di un Partito Democratico che da troppo tempo attende risposte che non arrivano dai vertici nazionali e regionali. La conseguenza è che il nervosismo continua a crescere.

Muro contro muro

Giovedì nuova riunione del gruppo dei consiglieri provinciali, alla quale hanno partecipato anche il presidente regionale del partito Francesco De Angelis, il segretario provinciale Luca Fantini e Sara Battisti, consigliere regionale. C'era il sindaco di Cassino Enzo Salera. Il tema del contendere rimane la vicepresidenza della Provincia. In corsa ci sono Enrico Pittiglio e Gaetano Ranaldi. Le motivazioni sono differenti. Il sindaco di San Donato Val di Comino è uno degli esponenti storici del partito, esponente di spicco di Pensare Democratico. È evidente che Pittiglio si aspetta che la scelta del partito ricada su di lui. Gaetano Ranaldi è consigliere comunale di Cassino. Il sindaco Enzo Salera insiste nella rivendicazione della vicepresidenza, per dare un segnale politico forte. Sia in chiave territoriale che di prospettiva elettorale, visto che a giugno ci sono le amministrative a Cassino. Tra gli elementi da chiarire, uno in particolare: la vicepresidenza è una delega che si può assegnare a tempo. Difficile dal momento che parliamo di un ruolo che ha un profilo istituzionale oltre che amministrativo. La discussione sul tema è stata aspra. Alla fine Enrico Pittiglio si è preso un giorno per riflettere. Ma la sensazione netta è quella di un malumore politico molto forte. Fra l'altro è abbastanza singolare (per usare un eufemismo) che un tema del genere debba essere deciso dai consiglieri, che in ogni caso sono diretti interessati. Ma è proprio questo elemento a mettere in evidenza i limiti di un partito che resta schiacciato dalle logiche correntizie. In Ciociaria ancora di più. Peraltro da anni.

Tra i due litiganti...

Il primo degli eletti della lista La Provincia dei Cittadini è stato Alessandro Mosticone. Quindi l'ipotesi che alla fine possa essere indicato lui per la vicepresidenza ci sta tutta. Per la verità nel corso dell'ultimo vertice proprio Pittiglio ha proposto che sia il gruppo consiliare a decidere. Riunendosi e votando. Gli esponenti sono 5: Alessandro Mosticone, Luigi Vittori ed Enrico Pittiglio fanno riferimento a Pensare Democratico di Francesco De Angelis e Sara Battisti. Gaetano Ranaldi è un fedelissimo di Enzo Salera. Poi c'è Antonella Di Pucchio, espressione dell'area di Antonio Pompeo. Una "conta" però avrebbe degli effetti sul piano politico, specialmente all'interno del gruppo consiliare. In ogni caso molto dipenderà altresì dalla volontà di tenuta (della posizione) di Enzo Salera.

Le europee ma non solo

Sullo sfondo c'è altresì la questione delle candidature alle europee. La circoscrizione Centro comprende quattro regioni: Lazio, Toscana, Umbria, Marche. Certamente l'elezione di un esponente della provincia di Frosinone è un'operazione politica complicata. Ma non impossibile. C'è riuscito Francesco De Angelis nel 2009. Quando mise in fila 85.639 preferenze. I nomi che potrebbero concorrere in questa occasione sono due: Francesco De Angelis o Sara Battisti. Quest'ultima, confermata consigliere regionale un anno fa, appare nelle condizioni di potersi giocare carte importanti. In una recente intervista a Ciociaria Oggi Sara Battisti ha posto con forza il tema della necessità di una rappresentanza del Basso Lazio nelle dinamiche che porteranno alla formazione della lista alle europee. Una candidatura della Battisti alle europee determinerebbe una mobilitazione del partito provinciale. Fra l'altro una eventuale elezione all'europarlamento determinerebbe l'ingresso in consiglio regionale di Antonio Pompeo. Un'occasione più unica che rara per provare a mettere da parte la contrapposizione tra le correnti. Almeno per un periodo. In ogni caso all'interno della federazione provinciale dei Democrat alcune considerazioni cominciano ad essere fatte a voce alta. Per due volte consecutive gli esponenti locali non hanno avuto la possibilità di una candidatura in posizione eleggibile alla Camera o al Senato. Eppure nel 2018 c'erano tre uscenti: i senatori Francesco Scalia e Maria Spilabotte e il deputato Nazzareno Pilozzi. Tutti e tre hanno concorso ma in collegi (maggioritari e proporzionali) proibitivi e anche fuori provincia. Nel 2022 vero che Francesco De Angelis ritirò la disponibilità alla candidatura, ma in ogni caso era stato inserito in un collegio fuori provincia nel quale era impossibile centrare l'elezione. Per quanto concerne le europee, le risposte faticano ad arrivare. Tutto questo stride con quanto succede alle regionali, dove il Pd riesce sempre a centrare ottimi risultati (voti e preferenze). Stesso discorso alle provinciali, nelle quali emerge il peso del partito a livello di amministratori locali. La domanda è: si può arrivare ad un punto di non ritorno della federazione provinciale?