Molto più di una semplice consultazione popolare ridotta all'osso da un compromesso inaspettato, che ha invece trovato una nuova unione d'intenti nella persona di Arturo Buongiovanni. Le primarie di domenica, saranno un vero e proprio test per l'intero fronte anti-Salera. Non solo perché in campo ci sono i civici più oltranzisti, fedeli al progetto originale della consultazione. In questi giorni, infatti, hanno deciso di indossare la maglietta da titolare anche altri esponenti politici di primo piano che hanno mal digerito le scelte di campo optate da Fratelli d'Italia e dagli altri partiti del centrodestra.

Tra questi spicca senz'altro Franco Evangelista, consigliere comunale proprio dei meloniani: «Io non solo voterò alle primarie - dice a Ciociaria Oggi - ma invito a venire a votare». Una presa di posizione che suona come uno schiaffo al circolo cittadino di FdI: «Sono un consigliere di FdI e se il mio partito deciderà di avere la sua dignità senza firmare surroghe a Forza Italia o Lega allora mi ricandiderò con loro. Altrimenti se devo sostenere progetti promossi da altri partiti ho delle riserve.

Io sono stato il più votato del centrodestra alle scorse elezioni, ho fatto opposizione per cinque anni in modo pulito, senza andare dietro ad inciuci o altro. Ho una mia dignità e non posso svenderla a quei partiti. Me ne sono andato dalla Lega perché mi hanno imposto delle decisioni senza consultare i consiglieri comunali. Ora stanno replicando lo stesso schema. Abbiamo passato un inferno e non posso permettere che accada di nuovo».

Aggiunge: «Se poi FdI ha intenzione di assumere davanti la città un carattere autorevole io resterò volentieri nel partito. Ma se bisogna accodarsi a scelte che arrivano da altri ambienti mi considero già fuori».

Parole velenose, che delineano un quadro plumbeo nel fronte anti-Salera, dove risulta sempre più difficile trovare il punto di intersezione tra le diverse anime.

A pochi giorni dal voto delle primarie, torna a suonare la carica anche Giuseppe Sebastianelli, in corsa con Giorgio Di Folco: «In questi anni di amministrazione porto con me l'orgoglio per l'ntitolazione della piazza intitolata a Nicholas Green dove è stata anche collocata la pietra musicale, inaugurata alla presenza del papà il 16 settembre 2014, gelosamente custodita dalla città: l'evento ha avuto risonanza in tutto il mondo», dice nel ripercorrere i suoi anni da consigliere comunale.

«Dal luglio 2023 ho iniziato con alcuni amici un percorso per la scelta del sindaco in alternativa all'attuale maggioranza consiliare, ma a pochi giorni dal voto tre candidati su cinque si sono ritirati dalla competizione delle primarie. Il 18 febbraio - tra l'altro il giorno del mio compleanno - la città con la sua storia e con i suoi cittadini può avvalorare con una grossa partecipazione la nostra iniziativa oppure sancirne il fallimento».